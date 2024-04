Ogres maršrutu tīklā tiks ieviestas vairākas jaunas pieturvietas

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6110 Ogre-Ogresgals: vairākos reisos iekļautas pieturas “1.vidusskola”, “Poliklīnika”, “Norupes iela”, “Poruka iela”, “Rūpnieku iela”, “Amatnieku iela”, “Kartona fabrika”, “Dambis”, “Lībieškalns”, “Truči”, “Lielstaldāti”, “Saules prospekts”, “Mālkalnes prospekts”, “Meža prospekts”.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6089 Stadions-Lašupes: slēgts reiss Nr.83 plkst.18:59 no pieturas “Stadions” (izpilde-katru dienu); atklāts reiss Nr.91 plkst.20.00 no pieturas “Stadions” (izpilde-katru dienu); slēgts reiss Nr.82 plkst.19.16 no pieturas “Lašupes” (izpilde-katru dienu); atklāts reiss Nr.90 plkst.20.17 no pieturas “Lašupes” (izpilde-katru dienu).

Reģionālās nozīmes maršruta Nr.7964 Rīga-Suntaži-Ērgļi: vairākos reisos iekļautas pieturas “Krastkalns”, “Desas”, “Gauriņi”, “Vaivodi”, “Plauži”, “Vecā skola”, “Klaucēni”, “Mazozolu skola”, “Līburi”, “Kaķarags”, “Sauleskalns”, “Upmaļi”, “Ceriņi”, “Sidgundas stacija”, “Abze”, “Rogas”, “Veterinārais iecirknis”, “Augstais kalns”.