Egils Helmanis sociālo mediju platformas “Facebook” kontā saka: “Ogres novada iedzīvotāji, tā nu atkal ir sanācis, ka esmu nokļuvis slimnīcā, tāpēc pieņēmis lēumu atkāpties no amata.
Esmu 9 gadus bijis Ogres novada pilsētas mērs un cīnījies par jums, tagad man jācīnās par sevi.
Komanda paliek strādāt un izpildīs mūsu dotos solījumus. Es ceru pēc iespējas ātrāk atgriezties ierindā.
Paldies par uzticību!”
Šorīt plkst. 8:00 no rīta ieliktajam Ogres novada mēra paziņojumam atbalstošie komentāri vairojas ik minūti. Šobrīd teju pāri 80 veselību vēlējumiem un darba novērtējumi lasāmi pie video.. Galvenais, ko sociālā tīkla sekotāji raksta ir vārds: "Veselību!" Arī LPV līderis Ainars Šlesers ierakstījis: "Egil, turies!"
Artūrs Marģevičs raksta: "Amati ir un būs, veselība ir tikai viena!"
Kristine Haze: "Lai veselība! Pārējais nāk un iet..un atkal nāk."
"Veselību Jums un izturību. Tādā amatā strādājot, nav brīnums, ka veselība neiztur," tā Vija Kauliņa
Artūrs Apels raksta: "Visu cieņu un PALDIES par izdarīto!VESELĪBU!!!"
Plašāku komentāru ierakstījusi Kristīne Dakule, kura neslēpj, ka, viņasprāt, šī ir ļoti bēdīga ziņa. "Veselību Jums un milzīga pateicība par skaisto pilsētu un to kā Jūs pacēlāt pilsētu šo gadu laikā. Pateicoties Jums, Ogre ir uziedējusi un kļuvusi par vienu no populārākajiem gala mērķiem ceļotājiem un tūristiem. Iedzīvotāji lepojas ar to, ka dzīvo šai pilsētā. Kā Nekustamo īpašumu aģents no 2009. gada Ogrē primāri, skaidri esmu novērojusi arī ekonomisko uzplaukumu, cenu uzplaukumu īpašumiem, jo daudz ģimenes arī no Rīgas ir pārcēlušās uz pilsētu, kura ir ļoti attīstījusies un saglabājusi vienlaicīgi arī savu unikālo dabas resursu. Paldies Jums un veselību, lai izdodas ātri atgūties."
Savu novērtējumu ilggadējā priekšsēdētāja darbam dod arī Aigars Foto: "Paldies par jau paveikto vērtīgo Ogres un arī Latvijas labā. Arī stipram cilvēkam reiz jācīnās tieši par savu veselību. UZVARĒT šajā cīņā un ATGRIEZTIES...!"
Ogres novada domē aģentūrai LETA pagaidām nekādus komentārus par Helmaņa lēmumu nevarēja sniegt, norādot, ka tās rīcībā nav informācija par mēra atkāpšanos.