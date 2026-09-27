Svētdiena, 27.09.2026 20:50
Ādolfs, Ilgonis
Svētdiena, 27.09.2026 20:50
Ādolfs, Ilgonis
Svētdiena, 27. septembris, 2026 17:59

Ogres motoklubs godināja mūžibā aizgājušo Gustavu Grunti

OgreNet
Ogres motoklubs godināja mūžibā aizgājušo Gustavu Grunti
Foto: Rēgi MC
Svētdiena, 27. septembris, 2026 17:59

Ogres motoklubs godināja mūžibā aizgājušo Gustavu Grunti

OgreNet

Ogres motokluba “Rēgi MC” biedri un draugi ar kopīgu braucienu godinājuši pāragri mūžībā aizgājušo Gustavu Grunti, kurš nomira vien 24 gadu vecumā.

“Rēgi MC Gustavu pavadot… RIP. Visdziļākā līdzjūtība… mums visiem sāp… Gustav… ah… cik daudz palika nepateikts…” pie sociālajos tīklos publicēta video raksta Gints Ločmelis.

Par viņa nāvi iepriekš paziņoja motoklubs “Rēgi MC”. “Dziļās sērās paziņojam, ka mūsu kluba biedrs Gustavs ir aizgājis no šīs saules. Palika nepabeigts stāsts, neizbraukti ceļi, sapņi. Rēgi MC vārdā mūsu visdziļākā līdzjūtība ģimenei, tuviniekiem, draugiem,” teikts kluba paziņojumā.

Gustavs dzīvoja Tīnūžu pagastā, un bija izveidojis savu autoservisu “GG Workshop”.  Tāpat viņš bija Entuziastu Hokeja līgas spēlētājs, kurš pārstāvēja komandu “Ogres Ledus Brāļi II”, un Ogres motokluba “Rēgi MC” biedrs.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.