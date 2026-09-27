Ogres motoklubs godināja mūžibā aizgājušo Gustavu Grunti

“Rēgi MC Gustavu pavadot… RIP. Visdziļākā līdzjūtība… mums visiem sāp… Gustav… ah… cik daudz palika nepateikts…” pie sociālajos tīklos publicēta video raksta Gints Ločmelis.
Par viņa nāvi iepriekš paziņoja motoklubs “Rēgi MC”. “Dziļās sērās paziņojam, ka mūsu kluba biedrs Gustavs ir aizgājis no šīs saules. Palika nepabeigts stāsts, neizbraukti ceļi, sapņi. Rēgi MC vārdā mūsu visdziļākā līdzjūtība ģimenei, tuviniekiem, draugiem,” teikts kluba paziņojumā.
Gustavs dzīvoja Tīnūžu pagastā, un bija izveidojis savu autoservisu “GG Workshop”. Tāpat viņš bija Entuziastu Hokeja līgas spēlētājs, kurš pārstāvēja komandu “Ogres Ledus Brāļi II”, un Ogres motokluba “Rēgi MC” biedrs.