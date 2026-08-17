Ogres Namsaimnieks skaidro: Vai drīkst uzlādēt elektroauto, izvelkot vadu no dzīvokļa vai pagraba?

Normatīvajos aktos šādi gadījumi nav īpaši aprakstīti, tādēļ katra situācija jāvērtē atsevišķi: no kurienes tiek ņemta elektrība, kur atrodas vads, vai tiek skarts kopīpašums un vai netiek apdraudēta cilvēku drošība, norāda “Ogres Namsaimnieks”.
Jāievēro drošības prasības
Arī tad, ja elektrība tiek ņemta no dzīvokļa kontaktligzdas un par to maksā konkrētais iedzīvotājs, jāievēro kopīpašuma lietošanas, elektrodrošības un ugunsdrošības prasības.
Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 10. pantu dzīvokļa īpašniekam jāsaudzē kopīpašums, kā arī ir aizliegts apdraudēt citu cilvēku drošību un veselību.
Tādēļ elektrības vads nedrīkst:
- radīt paklupšanas risku, traucēt cilvēku evakuāciju vai gājēju, velosipēdu, elektroskrejriteņu un transportlīdzekļu kustību;
- atrasties vietā, kur to var sabojāt automobiļi, durvis vai citi priekšmeti;
- būt ar bojātu izolāciju, neatbilstošiem savienojumiem vai būt nepiemērots lietošanai ārā un mitrumā;
- radīt kontaktligzdas vai ēkas elektrotīkla pārslodzes un aizdegšanās risku.
Ja nav pārliecības, vai kontaktligzda un elektroinstalācija ir piemērota automobiļa uzlādei, tās tehniskais stāvoklis un pieļaujamā slodze jāpārbauda kvalificētam elektrospeciālistam.
Savukārt Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 62. punkts aizliedz izmantot bojātu un paštaisītu elektroinstalāciju, elektroiekārtu vai elektroierīci. Aizliegts izmantot arī pagarinātāju, kas pilnīgi vai daļēji atstāts saritināts uz spoles vai cilpās, ja ražotājs šādu lietošanu nav paredzējis.
Koplietošanas elektrību nedrīkst izmantot bez atļaujas
Elektroauto privātām vajadzībām nedrīkst uzlādēt no koplietošanas kontaktligzdas bez dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma vai tās apstiprinātas kārtības. Jābūt noteiktai arī patēriņa uzskaites un norēķinu kārtībai, lai par viena iedzīvotāja automobiļa uzlādi nemaksātu pārējie dzīvokļu īpašnieki.
Tas, ka dzīvokļa īpašniekam lietošanā nodots konkrēts pagraba nodalījums, automātiski nenozīmē, ka tajā esošā kontaktligzda un patērētā elektrība pieder tikai šim īpašniekam.
Kopīpašumā nedrīkst patvaļīgi ierīkot kabeli
Pastāvīgu kabeli nedrīkst patvaļīgi piestiprināt pie ēkas fasādes, vilkt cauri koplietošanas telpām, izveidot sienā urbumu vai ierakt kabeli vai tā aizsargcauruli dzīvojamās mājas teritorijā. Šādi darbi skar kopīpašumu, tādēļ iepriekš nepieciešama dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišana.
Atkarībā no tehniskā risinājuma var būt nepieciešama arī būvniecības dokumentācija un attiecīgās procedūras veikšana Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/.
Cik dzīvokļu īpašnieku balsu nepieciešams katrā gadījumā?
50% + 1 balss:
- lai nolemtu par konkrēta pastāvīga kabeļa ierīkošanu kopīpašumā;
- lai nolemtu par atļauju izmantot koplietošanas kontaktligzdu ar noteiktu patēriņa uzskaites un norēķinu kārtību;
- lai izveidotu autostāvvietu elektromobiļiem un vienlaikus ierīkotu uzlādes punktu.
2/3 visu dzīvokļu īpašumu:
- ja kopība vēlas pieņemt visai dzīvojamai mājai saistošus kopīpašuma lietošanas noteikumus, piemēram, noteikt, kur un kā drīkst izvietot elektrības vadus vai izmantot koplietošanas kontaktligzdas.
100%:
- ja konkrētam dzīvokļa īpašumam tiek nodibinātas atsevišķas lietošanas tiesības uz noteiktu stāvvietu vai citu kopīpašuma daļu, nepieciešama visu dzīvokļu īpašnieku piekrišana, un šīs tiesības jānostiprina zemesgrāmatā.