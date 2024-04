Ogres novadā atjaunos reģionālā ceļa Augšlīgatne-Skrīveri segumu

Darbu laikā satiksmi organizēs ar ceļazīmēm un vadstatņiem, kā arī ar pagaidu luksoforiem. Ātruma ierobežojums visā remonta posmā būs 70 kilometri stundā, bet darbu zonā - 50 kilometri stundā.

Ogres novadā P32 posmā no Ķeipenes līdz Madlienai darbus sāks ar grāvju tīrīšanu un apauguma noņemšanu, lai uzlabotu ūdens atvadi no ceļa, kā arī attīrīs no krūmiem ceļa nodalījuma joslu. Posmā labos ceļa profilu, ieklās asfaltbetona izlīdzinošo kārtu un dilumkārtu, atjaunos divas sabiedriskā transporta pieturvietas.

Asfaltēšanas un grāvju tīrīšanas darbu laikā satiksmi organizēs ar luksoforu palīdzību. Posma šķērsošanai nepieciešamas 20 minūtes.

Savukārt Cēsu novadā segumu atjaunos P32 posmā no novada robežas līdz Nītaurei un no Zaubes līdz Ogres novada robežai. Frēzēšanas un asfaltēšanas darbu laikā satiksmi organizēs ar luksoforiem, sarežģītākajos posmos, kā arī lielākajos krustojumos papildus piesaistīs satiksmes regulētājus.

Abos posmos veiks vecā asfaltbetona seguma izlīdzinošo frēzēšanu un ieklās jaunu asfalta dilumkārtu un horizontālos apzīmējumus.

Būvdarbus visos trijos posmos veic SIA "Binders". Līgumcena posmam no Ķeipenes līdz Madlienai ir 1 080 898 eiro, bet abiem posmiem Cēsu novadā - 825 220 eiro. Būvuzraudzību veic AS "Ceļuprojekts". Darbi tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, un tos plānots pabeigt līdz jūlijam.