Ogres novadā atvērta pieteikšanās darbam vēlēšanu iecirkņu komisijās

Foto: LETA
2026. gada 3. oktobrī notiks 15. Saeimas vēlēšanas. Lai nodrošinātu vēlēšanu procesa norisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisija no 2026.gada 10. marta līdz 2. aprīlim izsludina vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu izvirzīšanu darbam Ogres novada novada vēlēšanu iecirkņos.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  • reģistrētām politiskām partijām vai to apvienības valdes pilnvarotajai personai;
  • Ogres novada vēlēšanu komisijas loceklim;
  • ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  • kurš prot latviešu valodu vismaz C1 līmenī;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  • kurš nav Eiropas Parlamenta, Latvijas Republikas Saeimas, Ogres novada pašvaldības domes deputāts;
  • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis;
  • kuram ir pietiekamas profesionālās spējas amata pienākumu veikšanai;
  • kurš spēj realizēt amata tiesības un izpildīt amata pienākumus (piemēram, kuram ir nepieciešamie kvalificēti paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļi, lai kļūtu par vēlēšanu platformas lietotāju un varētu elektroniski parakstīt dokumentus).

Pieteikums jāiesniedz līdz 2026. gada 2. aprīlim (ieskaitot).

Pieteikumu var iesniegt:

  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu sūtīt uz e-pasta adresi .
  • Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00);
  • sūtot pa pastu, pasta adrese – Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisija, Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001.

Tālrunis uzziņām 26520694; 65071164.

Pieteikuma veidlapa 
Vēlēšanu iecirkņu saraksts 2026. gada Saeimas vēlēšanām Ogres novadā 
