Pieteikties iespējams aizpildot anketu https://ej.uz/pieteiktiesogresbju. Nodarbības notiek Ogres Kalna pamatskolā, Zinību ielā 3.
Uz nodarbībām gaidīti skolēni no 2. līdz 9. klasei, piedāvājot dažādas inženierzinātņu jomas nodarbības: «Ievads inženierzinātnēs skolēniem no 2. līdz 9. klasei», «Koka dizains» (4.–9. klasei), «Kuģu modelisms» (4.–9. klasei), «Modes un tekstila tehnoloģijas» (4.–9. klasei) un «Datorika» (4.–9. klasei).
Katru tēmu palīdz izprast savas jomas eksperts, mācībspēki mācību gada laikā mainās, tāpat mācību saturs ik gadu tiek atjaunots, lai nodarbības būtu aizraujoši turpināt gadu no gada, tāpēc pievienoties iespējams visu mācību gadu.
Nodarbībās «Ievads inženierzinātnēs skolēniem no 2. līdz 9. klasei» bērniem ir iespēja analizēt, eksperimentēt, pētīt vai kā citādi interaktīvā veidā mācīties, risinot nodarbībā izvirzīto inženierzinātņu problēmu. Skolēni mācību gada laikā praktiski darbosies un apgūs dažādas tēmas: vides zinātnes pamatus, loģiskās domāšanas pamatus, mašīnzinības, datoriku, ekonomiku, ķīmiju, fiziku, mehāniku, 3D modelēšanu, jūras zinības, inovācijas, industriālo dizainu, modes dizainu, arhitektūru, elektroniku, aeronautiku. Pirmdienās plkst. 15.00–16.00 paredzētas nodarbības 2.–3. klasei, savukārt otra šā vecuma grupa darbosies plkst. 16.15–17.15, savukārt plkst. 17.30–18.30 aicināti 4.–6. klases skolēni.
Savukārt nodarbības «Koka dizains» notiks otrdienās plkst.16.00–17.00 (4.–6. klašu grupai) un plkst.17.15–18.15 (7.–9. klasei), piedāvājot izzināt gan teoriju, gan praktisku darbošanos – paplašināt zināšanas kokapstrādē, apgūt un nostiprināt papildus praktiskās prasmes un iemaņas. Tāpat būs iespēja izgatavot skaistas un funkcionālas lietas, iepazīties ar plašāk lietotajiem rokas kokapstrādes instrumentiem un mašīnām, patstāvīgi ar tiem strādāt.
Ceturtdienās uz nodarbībām «Kuģu modelisms» 4.–6. klases bērni gaidīti plkst. 16.00–17.00 un 7.–9. klases skolēni – plkst. 17.15–18.15. Praktiski darbojoties, bērni un jaunieši iegūs pamatzināšanas modeļu uzbūvē, kuģu modeļu izgatavošanā, galdniecībā, metāla apstrādē, darbā ar kompozītmateriāliem, elektronikā un krāsošanā. Paredzēta aktīva darbošanās un izziņa kuģu modeļu salikšanā, gada noslēgumā iegūstot strādājošu kuģa modelīti.
Uz radošām nodarbībām «Modes un tekstila tehnoloģijas» bērni aicināti trešdienās divās vecuma grupās: 4.–6. klase plkst. 16.00–17.00 un 7.–9. klase plkst. 17.15–18.15. Nodarbības veicina skolēnu interesi par modi kā industriju, sapratni par tērpu uzbūvi un tapšanas vēsturi, par dažādu materiālu pielietošanu apģērbu izgatavošanā un atklāj katra skolēna individuālās spējas un radošumu.
Lai jaunie datorzinātnes entuziasti dziļāk iepazītu informācijas tehnoloģiju pasauli un iegūtu pamatzināšanas spēļu veidošanā un 3D modelēšanā, aicināti pievienoties nodarbībām «Datorika» (programmēšana un video spēļu pamati) otrdienās plkst. 16.00–17.00 4.–6.klasei un plkst. 17.15–18.15 – 7.–9.klases skolēniem.
Nodarbības vada tikai RTU mācībspēki vai vecāko kursu studenti, nodrošinot visaugstāko mācību kvalitāti un radot bērnos un jauniešos patiesu aizrautību. Šādas bērnu un jauniešu universitātes darbojas visā pasaulē, un RTU ir vienīgā Latvijā, kas ir starptautiskā EUCU.net tīklojuma dalībniece.