Šā gada 28. februārī Ogres novadā bija reģistrēti 1060 bezdarbnieki (Ogres pilsētā – 406, novadā – 654), no kuriem faktiski puse ir sievietes (535) un puse vīriešu (525). Salīdzinot ar attiecīgo periodu 2024. gadā, bezdarbnieku skaits samazinājies par 56 personām jeb pieciem procentiem. Pašreizējais reģistrētā bezdarba līmenis Ogres novadā (pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu) ir trīs procenti, kas ir zemāks nekā vidēji valstī.
TOP vakance – kravas automobiļa vadītājs
Vislielākais reģistrēto bezdarbnieku skaits ir vecuma grupā no 35 līdz 39 gadiem (181 persona), tad grupā no 40 līdz 44 gadiem (166 personas).
Vislielākajam NVA reģistrēto klientu skaitam ir profesionālā (394) vai augstākā (355) izglītība.
Lielākā daļa jeb 1000 personu ir bez darba līdz sešiem mēnešiem, un tikai 26 jeb 2,1 procents no kopskaita ir ilgstošie reģistrētie bezdarbnieki.
Dati apliecina konkurenci uz speciālistu amata vietām, kur pretendentu skaits (225) ievērojami pārsniedz reģistrēto vakanču skaitu (14), arī vienkāršajās profesijās ir liels pretendentu skaits (193), taču šajā pamatgrupā ir arī vislielākais vakanču skaits (50). Šā gada februāra beigās Ogres novadā aktuāla bija 71 brīva darba vieta. Vislielākais pieprasījums ir pēc zemas kvalifikācijas strādniekiem (50 vietu), kā arī pēc iekārtu un mašīnu operatoriem un izstrādājumu montieriem (45 vietas). TOP 5 vakances ir – kravas automobiļu vadītāji (41 darba piedāvājums), palīgstrādnieki (19), sezonas lauksaimniecības strādnieki (16), mazumtirdzniecības veikala pārdevēji (5). Vēl ir vajadzīgi četri sezonas strādnieki, krāsotāji, sociālie darbinieki, apmetēji. Ilgstošas vakances ir galvenokārt sezonas lauksaimniecības strādniekiem (šā gada 28. februārī bija 16 brīvu darba vietu), kā arī sociālās aprūpes profesijās. Tiek meklēts arī uzvedības analītiķis, elektronikas montētājs un logopēds.
Ilgstošs bezdarbnieks ir persona, kura reģistrēta aģentūrā ilgāk par 12 mēnešiem. Ogres novadā šobrīd ir 26 personas, kas bez darba ir ilgāk nekā gadu. Visbiežākais iemesls – prasmju neatbilstība. 12 no 26 ilgstoši reģistrētajiem bezdarbniekiem vēlamais darbs ir augstas kvalifikācijas profesijās, kur pastāv lielāka konkurence, nav pieprasījuma pēc noteiktām prasmēm. Vēl viens iemesls – invaliditāte. 90 uzskaitē esošie klienti jeb 7,2 procenti no reģistrētajiem bezdarbniekiem ir personas ar invaliditāti, taču ilgstošo bezdarbnieku mērķa grupā personu ar invaliditāti īpatsvars paaugstinās līdz 15,4 procentiem, kas norāda uz lielāku ilgstoša bezdarba risku. Līdzīga tendence ir novērojama visā valstī.
Pērn darbu atraduši vairāk nekā 1800 bezdarbnieku
Sadarbībā ar darba devējiem ik gadu organizējam pasākumus «Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti», kuru laikā darba meklētāji ar invaliditāti apmeklē uzņēmumus un iestādes, tiekas ar darba devējiem, lai darba vidē iepazītu un pārrunātu nodarbinātības iespējas. NVA īsteno arī ESF Plus projektu «Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai». Visos NVA īstenotajos nodarbinātības un mācību pasākumos klientiem ar invaliditāti ir pieejams surdotulka pakalpojums, vairākos nodarbinātības un mācību pasākumos pieejams arī ergoterapeita un atbalsta personas pakalpojums, kā arī, ja nepieciešams, mācību vai darba vieta tiek pielāgota konkrētā klienta ar invaliditāti vajadzībām. Darba meklēšanas un darba attiecību uzsākšanas posmā klientiem ar invaliditāti iespējams saņemt mentora pakalpojumu.
Pērn darbā iekārtojās 1832 bezdarbnieka statusā NVA Ogres filiālē reģistrētie klienti, to skaitā 73 ar invaliditāti un 123 klienti pirmspensijas vecumā (60 gadu un vairāk).
NVA cita starpā piedāvā gan reģistrētajiem klientiem, gan nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem, kuriem nepieciešams apgūt vai pilnveidot darba tirgū pieprasītās prasmes, pieteikties mācībām starptautiskajā atvērto tiešsaistes kursu platformā «Coursera». Tā ir lieliska iespēja tiešsaistē apgūt izglītības programmas informācijas tehnoloģiju, datorzinību, datu zinātnes, uzņēmējdarbības un pārvaldības jomā, apgūt profesionālās ievirzes angļu valodu, kā arī attīstīt caurviju prasmes – komunikāciju un sadarbību darba vidē, mācīšanās spējas un metodes, pašorganizēšanos un laika menedžmentu, radošumu un inovācijas profesionālajā vidē.
B. Ivāne norāda, ka galvenais bezdarbnieka statusa zaudēšanas iemesls ir iekārtošanās darbā. Bezdarbnieka statuss zūd arī tad, ja klients nepilda Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktos pienākumus, kā arī tad, ja tiek sasniegts vecums, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju.
«Kopumā par nodarbinātības situāciju Ogres novadā nevar sūdzēties, taču ilgtermiņā jādomā par līdzsvarotu reģionālo attīstību. Svarīgi uzlabot lauku teritoriju pieejamību un sabiedriskā transporta infrastruktūru, lai darba iespējas būtu ērti pieejamas. Klientu veiksmīgi atrasts darbs vai prasmju pilnveide, kas veicina karjeras attīstību, sniedz gandarījumu un liecina par mūsu atbalsta nozīmīgumu,» saka B. Ivāne.
No 1. aprīļa jauna kārtība
No šā gada 1. aprīļa spēkā stāsies grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, kas ieviesīs būtiskas pārmaiņas līdzšinējā kārtībā.
Līdz šim NVA klienti varēja pieteikties vienam no diviem statusiem – bezdarbnieka statusam vai darba meklētāja statusam. Turpmāk būs tikai viens – bezdarbnieka statuss. To varēs iegūt persona, kura nestrādā, nav pašnodarbināta likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» izpratnē un atbilst likumā noteiktajiem nosacījumiem. Vienlaikus cilvēki, kuri neatbilst bezdarbnieka statusam, joprojām varēs izmantot NVA pakalpojumus darba meklētājiem.
Būtiskas izmaiņas attieksies uz personām, kuras gūst ienākumus no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības. Līdz šā gada 31. martam bezdarbnieks varēja vienlaikus gūt nelielus ienākumus un saglabāt statusu, ja tie nesasniedza minimālo algu. No 1. aprīļa bezdarbnieka statusu nevarēs iegūt mēnesī, kurā saņemti ienākumi, kas ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts. Izņēmums paredzēts gadījumos, ja autordarbs veikts pirms bezdarbnieka statusa pieprasīšanas un to iespējams apliecināt ar dokumentiem.
Savukārt bezdarbnieka statusa laikā būs iespējama īslaicīga nodarbinātība, vienlaikus saglabājot statusu. No 1. aprīļa bezdarbnieks varēs neierobežotu reižu skaitu uzsākt īslaicīgu nodarbinātību, ja kopējais darba periods nepārsniedz 92 dienas darba ņēmējiem vai trīs mēnešus pašnodarbinātajiem, skaitot no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.
Savukārt, ja darba līgums būs noslēgts uz ilgāku laiku vai uz nenoteiktu laiku, bezdarbnieka statuss tiks zaudēts ar darba uzsākšanas dienu. Par plānoto nodarbinātību vai ienākumu gūšanu bezdarbniekam vienas darba dienas laikā jāinformē NVA.
Īslaicīgas nodarbinātības laikā bezdarbnieka pabalstu neizmaksās, taču pēc darba beigām pabalsta izmaksa tiks atjaunota un pagarināta par nodarbinātības periodu.
Kopumā izmaiņas iezīmē pāreju uz elastīgāku un mūsdienīgāku bezdarbnieku atbalsta sistēmu, kas labāk atbilst šā brīža darba tirgus realitātei. Tās ļaus cilvēkiem aktīvāk iesaistīties darba tirgū arī bezdarbnieka statusa laikā, vienlaikus saglabājot sociālās drošības mehānismus.
UZZIŅA
BEZDARBNIEKI OGRES NOVADĀ
Sadalījums vecuma grupās
Vecuma grupa
Reģistrēto bezdarbnieku skaits
15 – 19
6
20 – 24
104
25 – 29
98
30 – 34
156
35 – 39
181
40 – 44
166
45 – 49
129
50 – 54
147
55 – 59
122
60 un vairāk
141
Kopā
1250
Sadalījums pēc izglītības līmeņa
Īzglītības grupa
Reģistrēto bezdarbnieku skaits
Augstākā izglītība
355
Profesionālā izglītība
394
Vispārējā vidējā izglītība
315
Pamatizglītība
162
Zemāka par pamatizglītību
18
Nav norādīta
6
Kopā
1250
Kādās profesijās vēlas strādāt
Vēlamā darba profesijas pamatgrupa
Reģistrēto bezdarbnieku skaits
Nacionālo bruņoto spēku profesijas
3
Vadītāji
72
Vecākie speciālisti
185
Speciālisti
225
Kalpotāji
105
Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
163
Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki
7
Kvalificēti strādnieki un amatnieki
148
Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
107
Vienkāršas profesijas
193
Nav norādīts
42
Kopā
1250
Vakances Ogres novadā
Profesijas pamatgrupa
Brīvo darba vietu skaits
Vadītāji
3
Vecākie speciālisti
18
Speciālisti
14
Kalpotāji
1
Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
10
Kvalificēti strādnieki un amatnieki
19
Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
45
Vienkāršas profesijas
50
Kopā
160