Tas nozīmē, ka visām būvēm, kurām būvdarbi uzsākti pirms 2014. gada, ir jābūt nodotām ekspluatācijā līdz 2022. gada 30. septembrim.
Iedzīvotāji, kuri uzsākuši būvdarbus jaunbūvēm, dzīvojamām mājām, saimniecības ēkām, veikuši pārbūves vai paplašinājuši būves pēc 2014. gada, zina, ka būve ir jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā astoņu gadu laikā no būvdarbu uzsākšanas brīža.
Savukārt būvju saimnieki, kuri būvniecību uzsākuši pirms 2014. gada, par jauno kārtību, iespējams, nav pietiekami informēti. Ogres novada pašvaldība atgādina, ka minētā kārtībā attiecas uz visām būvēm, līdz ar to būves, kuru celtniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra, ekspluatācijā jānodod līdz 2022. gada 30. septembrim.
Būvniecības likumā noteiktā kārtība jāņem vērā arī nekustamā īpašuma pircējiem, iegādājoties būvi, kas nav nodota ekspluatācijā, kā arī šādu būvju mantiniekiem. Būvvalde atgādina: mainoties būves īpašniekam, būvniecības procesam atvēlētais laiks paliek nemainīgs – astoņi gadi.
Ogres novada būvvalde aicina šo procesu neatlikt, jo ēkas nodošana ekspluatācijā var aizņemt laika periodu vairāku mēnešu garumā.
Ja rodas jautājumi par savas ēkas būvniecības stadiju, aicinām sazināties ar Ogres novada būvvaldi: e-pasts ; tālrunis 65071175.
