Tas nozīmē, ka visas būves, kurām būvdarbi uzsākti pirms 2014. gada oktobra, ir jānodod ekspluatācijā līdz 2022. gada 30. septembrim, un līdz šī termina beigām atlicis nepilns gads.
Ja būvatļauja saņemta pēc 2014. gada 1. oktobra, tajā norādīts konkrētā objekta maksimālais būvdarbu termiņš, līdz ar to personas, kuras uzsākušas ēku būvdarbus, veikuši būvju pārbūvi vai paplašināšanu pēc 2014. gada 1. oktobra, ir informēti, ka būve ir jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā astoņu gadu laikā no būvdarbu uzsākšanas brīža.
Ogres novada būvvalde atkārtoti atgādina uzsākto un nepabeigto būvju īpašniekiem par Būvniecības likumā noteikto regulējumu un aicina laikus uzsākt dokumentācijas kārtošanu būves nodošanai ekspluatācijā, jo ēkas nodošanai ekspluatācijā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana var aizņemt laika periodu vairāku mēnešu garumā.
Būvniecības likumā noteiktais regulējums ir jāņem vērā arī, iegādājoties ekspluatācijā nenodotu būvi, kā arī šādu būvju īpašnieku mantiniekiem. Būvvalde atgādina: mainoties būves īpašniekam, būvniecības procesam atvēlētais laiks paliek nemainīgs – astoņi gadi.
Būvvalde arī informē, ka attiecībā uz vienkāršotajām būvniecības iecerēm (paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte) lēmums par būvniecības ieceres akceptēšanu ir spēkā piecus gadus, ko skaita no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu, un šajā termiņā ir jārealizē iecere, ja speciālajos būvnoteikumos nav noteikts citādi.
Ko darīt, ja nav iespējams iekļauties maksimālajā būvdarbu veikšanas termiņā?
Būvvalde skaidro, ka maksimālo būvdarbu veikšanas termiņu iespējams pagarināt ne ilgāk kā uz trīs gadiem. Lai to izdarītu, jāvēršas ar iesniegumu ar lūgumu pagarināt būvdarbu veikšanas termiņu (iesniegumam jāpievieno uz pieprasīto pagarinājuma termiņu izsniegtas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija); ir nepieciešams izgatavot aktuālu ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu un būvvaldē jāiesniedz ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns.
Ja rodas jautājumi par savas ēkas būvniecības stadiju, ir jāsazinās ar Ogres novada būvvaldi: e-pasts ; tālruņi 65071175, 65053336.