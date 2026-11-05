Ogres novadā cilvēki bijuši īpaši čakli – oktobrī vien reģistrēti 24 jauni uzņēmumi

Kopumā Latvijā šogad desmit mēnešos reģistrēti 9517 jauni uzņēmumi, kas ir par 7,4% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2025. gadā. Savukārt oktobrī vien valstī dibināts 991 jauns uzņēmums (par 0,1% vairāk nekā pērn oktobrī).
Lielākā daļa jeb gandrīz puse jauno uzņēmumu tradicionāli reģistrēta Rīgā (460), taču arī ārpus galvaspilsētas uzņēmēju aktivitāte ir gana augsta.
Pašvaldību TOP 10 pēc reģistrēto uzņēmumu skaita oktobrī:
- Rīga – 460 uzņēmumi;
- Mārupes novads – 42 uzņēmumi;
- Liepāja – 31 uzņēmums;
- Jelgava – 27 uzņēmumi;
- Ogres novads – 24 uzņēmumi;
- Jūrmala – 22 uzņēmumi;
- Daugavpils – 21 uzņēmums;
- Saldus novads – 21 uzņēmums;
- Jēkabpils novads – 21 uzņēmums;
- Tukuma novads – 21 uzņēmums.
Lielākie oktobrī reģistrētie jaunie uzņēmumi pēc pamatkapitāla apmēra ir "Farbridge Group" ar 2,5 miljoniem eiro, "Teraport Capital" ar 2,5 miljoniem eiro, "YIT Mārpagalmi 4 un 5" ar 730 000 eiro, "Valentīna 9" ar 542 000 eiro, "Pulse Power Storage" ar 500 000 eiro, "BBM Riga" ar 500 000 eiro, SIA "Nivobnk" ar 350 000 eiro, SIA "at57n" ar 100 000 eiro, SIA "Major Holding" ar 100 000 eiro un SIA "EMT Engines" ar 75 000 eiro.