Kā aģentūrai LETA pastāstīja Ogres 1.vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja Irina Grigale, patlaban saslimšanas ar Covid-19 dēļ karantīnā ir 27 no 57 klasēm. Visvairāk saslimušo ir no 4. līdz 12.klasei, tādēļ izglītības iestāde pašvaldībā ir saskaņojusi attālinātas mācības 4.-12.klašu skolēniem no 18.janvāra līdz 31.janvārim.
"Pašlaik darba nespējas lapas ir arī 19 pedagogiem, kuri slimo gan ar Covid-19, gan citām saslimšanām vai arī rūpējas par saviem slimajiem bērniem. Skolotāju slimības dēļ mums jau ir apgrūtināta mācību procesa norise," atzina direktore.
Plēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits Ogres novadā ir 873 cilvēki, kas ir ceturtais augstākais saslimšanas rādītājs valstī. Pagājušajā sestdienā Ogres novadā reģistrēti 72 jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19.