Ogres novadā darbosies 28 vēlēšanu iecirkņi

Vēlēšanu iecirkņu sarakstu un atrašanās vietas var atrast šeit. Ieejot iecirknī, vēlētājam būs jāuzrāda iecirkņa darbiniekam Latvijas Republikas pilsoņa pase vai personas apliecība. Iecirkņa darbinieks ar mobilās ierīces palīdzību noskenēs uzrādīto dokumentu. Dokuments nedrīkst būt bojāts vai ar beigušos derīguma termiņu. Iecirkņa darbinieks pārbaudīs vai uzrādītais dokuments ir derīgs, vai vēlētājs ir iekļauts vēlētāju reģistrā, kā arī – vai vēlētājs iepriekš nav nobalsojis. Kad dokuments būs pārbaudīts, vēlētājs saņems apzīmogotu aploksni, kā arī vēlēšanu zīmju komplektu. Vēlēšanu iecirknī ir atsevišķa telpa vai nodalījums balsošanai, atzīmē pašvaldībā.

Sākot ar šā gada pašvaldību vēlēšanām, tiks ieviestas jaunas vēlēšanu zīmes. Tiks mainīts vēlēšanu zīmju izskats, kā arī aizpildīšanas nosacījumi. Galvenās izmaiņas skars tos vēlētājus, kuri vēlēsies kādu no kandidātiem īpaši izcelt vai arī pret kādu no kandidātiem izvēlētajā sarakstā paust negatīvu attieksmi. Līdz šim bija pierasts, ka kandidātus, kurus konkrētais balsotājs īpaši atbalsta, varēja atzīmēt ar “+” zīmi, bet nevēlamos – vienkārši izsvītrot. Atbilstoši jaunajam vēlēšanu zīmes modelim līdzās katra kandidāta vārdam būs divi dažādu krāsu lauciņi, un vēlētājs varēs aizkrāsot vienu: zaļi krāsoto lauciņu, ja īpaši atbalstīs kādu kandidātu, vai arī aizkrāsot otru – sarkani krāsoto lauciņu, ja konkrētais kandidāts šķitīs nepieņemams. Jauno vēlēšanu zīmju aizpildīšanas instrukcija būs pieejama katrā vēlēšanu iecirknī, katrā vēlēšanu nodalījumā.

Vēlēšanu dienā, 7. jūnijā, vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst 8.00 līdz plkst. 20.00, vēsta pašvaldībā. Iepriekšējā balsošana būs iespējama katru dienu laika posmā no 2. jūnija līdz 6. jūnijam, taču šajā laikā vēlēšanu iecirkņu darba laiks katrā no dienām būs citāds: pirmdien plkst. 17.00–20.00, otrdien plkst. 8.00–11.00, trešdien plkst. 17.00–20.00, ceturtdien plkst. 8.00–11.00, piektdien plkst. 12.00–15.00.