Ogres poliski represēto kluba priekšsēdētājs Ivars Kaļķis informē, ka pabalsts tiks izmaksāts skaidrā naudā. Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā deklarētās politiski represētās personas svētku pabalstu varēs saņemt Ogres novada Sociālā dienesta teritorijā, bijušajā mācību klasē (ieeja no Meža prospekta puses; arī 2020. gadā pabalsta izmaksa tika veikta šajā telpā):
-15. novembrī plkst. 14 – 17;
-16. novembrī plkst. 15 – 18;
-17. novembrī plkst. 10 – 13.
Ja kādam nebūs iespējams saņemt pabalstu šajos datumos, to varēs saņemt no 22. novembra līdz 13. decembrim – pirmdienās no plkst. 14 līdz 16 Ogres politiski represēto klubā (Ogres novada Sociālā dienesta telpās Upes prospektā 16, Ogrē).
Bijušā Ogres novada pagastos (Krapē, Ķeipenē, Lauberē, Madlienā, Mazozolos, Meņģelē, Suntažos, Taurupē) svētku pabalsta izmaksu nodrošinās katra pagasta politiski represēto grupu koordinators vai pagasta pārvaldes vadītājs.
Ogres politiski represēto kluba valde vēl ikvienam veselību un izturību šajā sarežģītajā laikā, kad nākas sadzīvot ar dažādiem ierobežojumiem, un priecīgā noskaņā sagaidīt Latvijas Valsts svētkus.