Pašvaldības lēmums ļaus īstenot valstij nozīmīgu satiksmes drošības projektu, vienlaikus nepieļaujot, ka ar to saistītās izmaksas ir jāsedz Ikšķiles iedzīvotājiem, maksājot lielākus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
Ogres novada domes priekšsēdētājs Andris Krauja (NA) norāda, ka pašvaldības pienākums ir ne tikai nodrošināt kvalitatīvus komunālos pakalpojumus, bet arī aizstāvēt iedzīvotāju intereses situācijās, kad ārēju projektu īstenošana var radīt papildu finansiālu slogu mājsaimniecībām. Tāpat kā Ogres novada pašvaldība pieņēma lēmumu neiekļaut ūdenssaimniecības infrastruktūras amortizācijas izmaksas ūdenssaimniecības tarifos Ogrē, arī šajā gadījumā deputāti plāno pieņemt apzinātu lēmumu nepieļaut to, ka valsts infrastruktūras projekta dēļ Ikšķiles iedzīvotājiem nāktos maksāt lielākus ūdenssaimniecības tarifus, skaidro Krauja.
LVC būvprojektā paredzēta gājēju tuneļa izbūve Daugavas prospektā Ikšķilē. Lai projektu varētu īstenot, nepieciešams pārbūvēt esošo maģistrālo ūdensvadu, kas atrodas plānotās būvniecības zonā.
Saskaņā ar likumu "Par autoceļiem" šādos gadījumos komunikāciju pārbūvi finansē to īpašnieks, un, tā kā centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas Ikšķilē atrodas SIA "Ikšķiles māja" bilancē, uzņēmumam būtu jānodrošina nepieciešamais finansējums.
SIA "Ikšķiles māja" informēja pašvaldību, ka uzņēmuma finanšu iespējas neļauj segt neplānotos būvdarbus no saviem līdzekļiem un ka vienīgā iespēja finansēt ūdensvada pārbūvi būtu pārskatīt un palielināt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, radot papildu finansiālu slogu iedzīvotājiem, skaidro pašvaldībā.
Lai no tā izvairītos, Ogres novada pašvaldība plāno piešķirt uzņēmumam 76 000 eiro, ieguldot šo summu "Ikšķiles māja" pamatkapitālā. Finansējums tiks nodrošināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas paredzēti neparedzētiem gadījumiem.
"Ikšķiles māja" nodrošina centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanu un attīstību saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu, nesaņemot regulāru papildu finansējumu no pašvaldības budžeta. Tomēr šajā gadījumā nepieciešamā ūdensvada pārbūve nav saistīta ar uzņēmuma saimniecisko darbību vai infrastruktūras nolietojumu, bet gan ar ārēja valsts infrastruktūras projekta īstenošanu, skaidro pašvaldībā.
Finansējums tiks ieguldīts SIA "Ikšķiles māja" pamatkapitālā, ļaujot uzņēmumam veikt nepieciešamo maģistrālā ūdensvada pārbūvi un nodrošināt sadarbību ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi" gājēju tuneļa projekta īstenošanā.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Ikšķiles mājas" apgrozījums 2025. gadā bija 1,52 miljoni eiro, un uzņēmums strādāja ar 11 798 eiro peļņu. Kompānija "Ikšķiles māja" ir reģistrēta 2011. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2,64 miljoni eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Ogres novada pašvaldībai.