Informācija tika izpausta 18. maijā – vispirms ar telekanāla TV3 starpniecību, bet pēc tam jau pavairota, apspriesta un visādi pārveidota arī citos medijos un sociālajos tīklos. Vēstījuma saturs – pašvaldībā ievērojamas summas tērētas neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, neekonomiski un daļa naudas pat it kā pazudusi.
Jo īpaši par domei neērto ziņojuma projektu līksmo politiskā opozīcija, kas arī ir, visticamākais, klasificētās informācijas noplūdes avots. Kāds politiķis vai ierēdnis. Kas to lai zina. Bet tā darīt nedrīkst, jo, kamēr ziņojums nav oficiāli publiskots, tā saturs var mainīties. Revidējamajai institūcijai ir tiesības sniegt skaidrojumus, pievienot dokumentus un apliecināt savas rīcības lietderību, ko revidents tiklab atzīst par labu esam. Gluži kā tiesā, kur neviens nav vainīgs, kamēr nav notiesāts. Valsts kontroles likums gan revīzijas ziņojuma projektam, gan apstiprinātam revīzijas ziņojumam un tajā ietvertajiem revīzijas datiem nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu un aizliedz informācijas nodošanu atklātībai pirms likumā noteiktā termiņa.
Valsts kontrole uzsver, ka publiskajā telpā nonākušais dokuments nav revīzijas gala ziņojums, bet sākotnējais revīzijas ziņojuma projekts, kas revīzijas procesa gaitā vēl tika precizēts, izvērtējot Ogres novada pašvaldības sniegtos skaidrojumus un papildu informāciju. “Priekšlaicīga revīzijas ziņojuma projekta publiskošana var apgrūtināt kvalitatīvu revīzijas procesa noslēgumu, kā arī radīt sabiedrībā maldinošu priekšstatu par revīzijas gala secinājumiem,” norāda Valsts kontrole un atzīmē, ka “jau šobrīd atsevišķi publiskajā telpā izskanējušie fakti un formulējumi ir tikuši precizēti turpmākajā revīzijas procesā”. Tā teikts Valsts kontroles paziņojumā.
Pēc notikušā savu paziņojumu izplatījusi arī novada dome. Lūk, citāts: “Ogres novada pašvaldība uzskata par absolūti nepieļaujamu radušos situāciju, kurā ir notikusi ierobežotas pieejamības informācijas noplūde un publiskajā telpā nonākuši fragmentāri, nepārbaudīti un ārpus oficiālā procesa interpretēti apgalvojumi no dokumenta projekta, kas vēl nav apstiprināts. Vienlaikus Ogres novada pašvaldība uzsver, ka šāda situācija Ogres novada pašvaldību faktiski nostāda ķīlnieka lomā – publiskajā telpā izskan apgalvojumi, kuri rada būtisku ietekmi uz Ogres novada pašvaldības un visa Ogres novada reputāciju, taču pašvaldībai, ievērojot normatīvo regulējumu un Valsts kontroles ziņojuma projekta ierobežotas pieejamības informācijas statusu, nav tiesisku iespēju sniegt detalizētus komentārus par publiskotajiem apgalvojumiem vai skaidrot to kontekstu, līdz revīzijas process ir noslēdzies.”
Pašvaldība uzsver, ka pilnvērtīga, objektīva un tiesiska izvērtēšana ir iespējama tikai pēc tam, kad Valsts kontroles revīzijas process būs pabeigts un tiks publiskots oficiālais gala ziņojums. Tas varētu notikt jūnijā, ja vien lēmums par revīzijas ziņojuma apstiprināšanu netiks apstrīdēts Valsts kontroles padomē. Pašvaldībai ir tādas tiesības, un tās izmantojamas 15 dienu laikā pēc revidentu lēmuma pieņemšanas par revīzijas ziņojuma un ieteikumu ieviešanas plāna apstiprināšanu. Konkrētajā gadījumā – līdz 29. maijam.
Pašvaldības dome tikmēr aicina opozīcijas partijas neizmantot pretlikumīgi izplatīto Valsts kontroles dokumentu politiskajās intrigās cīņā par varu. Opozīcijas partijas šo aicinājumu draudzīgi ignorē.