Starp 53 domes sēdē plānotajiem jautājumiem, iekļauts arī lēmumprojekts par Ciemupē esošās Pionieru ielas pārdēvēšanu par Skautu ielu, kā arī finansējuma sadali dievnamu saglabāšanai, dalību Pierīgas tūrisma asociācijā, kas pašvaldībai izmaksās 3000 eiro gadā.
Iepriekš Finanšu komitejas deputāti apstiprināja Ogres novada pašvaldības sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai vērtēšanas komisijas izvērtētos un finansējuma saņemšanai izvirzītos iesniegumus, piešķirot finansējumu 14 997 eiro apmērā piecām sakrālā mantojuma celtnēm.