Sēdes sākumā Ogres novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Sapožņikovs ziņoja par Ogres novada pašvaldības rezultātiem un deputātiem izsniedza apliecības, vienlaikus informējot, ka no šī brīža stājas spēkā deputāta mandāts. N. Sapožņikovs jaunajam domes sasaukumam vēlēja godam pildīt vēlētājiem un visiem novada iedzīvotājiem dotos solījumus un turpmākos četrus gadus strādāt ražīgi.
Pēc deputātu svinīgās sveikšanas sekoja domes sēdes darba kārtības jautājums – Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja ievēlēšana. Deputāti tika aicināti izvirzīt kandidatūras. Indulis Trapiņš no politiskās partijas Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS domes priekšsēdētāja amatam izvirzīja līdzšinējo Ogres novada domes priekšsēdētāju Egilu Helmani, pamatojot savu izvēli ar E. Helmaņa spēju profesionāli un enerģiski vadīt pašvaldības darbu un piesaistīt finanšu līdzekļus. Savukārt Toms Āboltiņš no politiskās partijas “Latvijas Reģionu Apvienība” par domes priekšsēdētāja kandidatūru izvirzīja Marisu Martinsonu.
Par Ogres novada domes priekšsēdētāju deputāti nolēma ievēlēt E. Helmani, kurš balsošanas rezultātā saņēma pārliecinošu deputātu balsu vairākumu - 21 balsi.
Par Marisu Martinsonu balsoja 2 deputāti, ieskaitot pašu deputātu.
Jaunievēlētais domes priekšsēdētājs pateicās deputātiem par izrādīto uzticību un solīja ievērot visu deputātu intereses, strādājot visu novadu labā. Viņš uzsvēra, ka ikviens deputāts varēs aktīvi līdzdarboties un aicināja deputātus ieguldīt savu potenciālu novada izaugsmes veidošanā.
Pēc uzrunas E. Helmanis informēja par ārkārtas sēdi šodien plkst. 14.00, kurā tiks apstiprināts domes nolikums, tiks lemts par jaunā novada simboliku, kā arī tiks ievēlēts domes priekšsēdētāja vietnieks, notiks domes pastāvīgo komiteju vēlēšanas, kā arī tiks ievēlēts novada pašvaldības izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks.
Atgādinām, ka Ogres novada pašvaldības domē ievēlēti (alfabēta secībā):
-Toms Āboltiņš – Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”, 1687 balsis;
-Liene Cipule – Jaunā VIENOTĪBA, 2 035 balsis;
-Edgars Gribusts – “Kustība “Par!””, 1 386 balsis;
-Egils Helmanis – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 13 229 balsis ;
-Jānis Iklāvs – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 591 balss;
-Jānis Kaijaks – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 509 balsis;
-Dace Kļaviņa – Jaunā VIENOTĪBA, 2 007 balsis;
-Pāvels Kotāns – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 482 balsis;
-Andris Krauja – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 551 balss;
-Atvars Lakstīgala – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 818 balsis;
-Jānis Lūsis – “Kustība “Par!””, 1 390 balsis;
-Artūrs Mangulis – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 908 balsis;
-Mariss Martinsons – Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”, 1 939 balsis;
-Dace Māliņa “Latvijas attīstībai”, VIDZEMES PARTIJA, 1 018 balsis;
-Dace Nikolaisone – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 519 balsis;
-Jānis Siliņš – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 752 balsis;
-Gints Sīviņš – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 9 417 balsis;
-Dainis Širovs – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 9 249 balsis;
-Valentīns Špēlis – Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS, 1 147 balsis;
-Indulis Trapiņš – Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS, 1 543 balsis;
-Raivis Ūzuls – “Latvijas attīstībai”, VIDZEMES PARTIJA, 1 352 balsis;
-Ilmārs Zemnieks – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 665 balsis;
-Dzirkstīte Žindiga – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8 924 balsis.