Atklāta konkursa rezultātā par Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju izvēlēta ilggadējās Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Lidijas Vītolas vietniece Vita Leimane. Jaunā vadītāja darbu amatā uzsāka 2021. gada 1. oktobrī.
Apvienotā Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa darbu uzsāka 2021. gada 3. augustā. Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija lēmumu Dzimtsarakstu nodaļas pieņemšanas vietas un laulību ceremoniju zāles ir Ogrē, Brīvības ielā 35 (Ogres Centrālās bibliotēkas ēkā) un Lielvārdē, Raiņa ielā 11A. Dzimtsarakstu nodaļā strādā četri darbinieki - vadītājs un trīs vietnieki, no kuriem viens konstanti atrodas pieņemšanas vietā Lielvārdē, nodrošinot pakalpojumu pieejamību šajā administratīvajā teritorijā.
Plecu pie pleca ar labāko skolotāju
Jaunā vadītāja V. Leimane ir gandarīta par iespēju turpināt bijušās Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas L. Vītolas darbu, kas pēc 55 darba gadiem devusies pelnītā atpūtā. V. Leimane plecu pie pleca ar bijušo vadītāju strādājusi 35 gadus, guvusi nenovērtējamu pieredzi un zināšanas, kas viņai palīdzēs arī turpmākajā darbā. “Lidija mums iemācīja mīlēt apmeklētājus, ar maksimālu ieinteresētību un sirsnību palīdzēt ikvienam. Lidijai savs darbs ļoti patika, viņa to veica ar pilnu atdevi, un tas ļoti iedvesmo. Viņas vadītās laulību ceremonijas bija aizkustinošas, neaizmirstamas un ļoti vienkāršas. Ikdienas darbā viņa īpašu uzmanību pievērsa arī attiecībām ar kolēģiem, veidojot tās atvērtas un ļoti draudzīgas. Esmu gatava turpināt Lidijas uzsākto, apvienojot ar savu redzējumu un pilnveidojumu,” teic V. Leimane. Visa līdzšinējā komanda izsaka pateicību L. Vītolai par ieguldīto darbu, par atbalstu un iedrošinājumu turpmākajā darbā.
Profesionāla komanda
Vaicājot par savu komandu, V. Leimane uzsver, ka nodaļu veido augsta līmeņa profesionāļi - bijušā Ikšķiles novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Valentīna Kābele, kas šajā nozarē strādā 27 gadus, bijušā Lielvārdes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Guna Baiko ar 14 gadu darba stāžu šajā jomā, kā arī bijusī Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas inspektore Ligita Jansone ar gandrīz 18 gadu darba stāžu.
“Dzimtsarakstu sistēma ir tā joma, kur mēs nevaram iegrimt rutīnā, nemitīgi jāseko līdzi likumdošanai, tiek ieviestas jaunas programmas, jābūt acīgam un vērīgam. Domāju šī būs veiksmīga komanda, mēs spēsim viena otru saprast un palīdzēt,” ir pārliecināta V. Kābele.
Dzimtsarakstu nodaļai šobrīd darba netrūkst: jāreģistrē jaundzimušie, laulības, kā arī miršanas fakti. Jāveic dažāda veida papildinājumi un labojumi civilstāvokļa aktu reģistros. Jānoformē vārda, uzvārda un tautības ierakstu maiņas lietas. Cilvēkiem ir nepieciešami dažāda veida dokumenti no arhīva, izziņas radniecības pierādīšanai u.c.
Covid-19 apstākļi joprojām ir izaicinājums, tas rada papildu sarežģījumus ikdienas darbā. Arvien aktuāla ir elektroniskā sarakste un konsultācijas pa telefonu.
Jaunās telpas jau iemīļotas
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces ir pateicīgas par draudzīgo uzņemšanu bibliotēkas telpās. “Mēs jūtam bibliotēkas direktores rūpes. Esam uzņemti kā savējie, par to liels paldies bibliotēkas kolektīvam,” teic V. Leimane.
Ogres Centrālā bibliotēkas ēka, tostarp laulību ceremoniju zāle joprojām ir aktuāli apskates objekti, ik dienu viesos nāk ekskursantu grupas, pirmsskolas un skolas vecuma audzēkņi, kolēģi no citām bibliotēkām un dzimtsarakstu nodaļām.
Laulību ziņā šobrīd ir klusāks laiks, taču paredzams, ka ar janvāri, februāri sāksies aktīva gatavošanās kāzu sezonai. Interese par jauno Ogres novada Dzimtsarakstu zāli, kas ir viena no modernākajām laulību ceremoniju zālēm Latvijā, ir ļoti liela. Cilvēkiem patīk gan neparastā laulību ceremoniju zāle, gan simboliskais gaitenis, kas atgādina ceļu pie altāra. V. Leimane informē, ka jaunajā nodaļas sastāvā laulību ceremonijas vadīs visas darbinieces, līdz ar to tiks nodrošināta dažādība.
“Uzņemoties vadītājas amatu, es apzinos, ka mans darbs tiks salīdzināts ar ilggadējās vadītājas Lidijas Vītolas paveikto. Esmu gatava strādāt ar savu komandu, turpinot Lidijas iesākto, lai ikviens apmeklētājs, saņemot pakalpojumu, būtu laipni apkalpots un apmierināts ar mūsu dzimtsarakstu nodaļas darbu,” komentē V.Leimane.