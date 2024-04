Ogres novadā februārī reģistrēts otrs lielākais jauno uzņēmumu skaits

Starp februārī reģistrētajiem uzņēmumiem vienīgais, kura pamatkapitāls pārsniedz vienu miljonu eiro, ir SIA "Senču iela 2", kuru dibinājusi SIA "LASI", kurā 96,47% pieder Jānim Graudiņam. Viņš arī iecelts par "Senču iela 2" vienīgo valdes locekli. Uzņēmuma apmaksātais pamatkapitāls ir 1,39 miljoni eiro. Otrs lielākais uzņēmums februārī bija SIA "Duck Slokas", kura pamatkapitāls ir 554 000 eiro. Uzņēmumu reģistrējusi Irinai Patrašanu pastarpināti piederošā SIA "S51". Savukārt trešais lielākais apmaksātais pamatkapitāls februārī bija vēl vienam Rīgas uzņēmumam - SIA "Namīpašums 2024". Uzņēmuma vienīgā dalībniece un reizē arī valdes amatpersona ir Jeļena Kičikova.



Rīgā pagājušajā mēnesī reģistrēti 378 jauni uzņēmumi. Otrs lielākais jauno uzņēmumu skaits februārī bija Ogres novadā - šīs pašvaldības teritorijā pagājušajā mēnesī reģistrēti 30 jauni uzņēmumi. Tie pārsvarā bijuši ar vietējo kapitālu. Izņēmums bijis vien SIA "Cleanflame", kuru dibinājis Norvēģijas valstspiederīgais.



No visiem februārī reģistrētajiem uzņēmumiem ārvalstu kapitāls bija 101 jeb nedaudz vairāk nekā 11% no visiem jaunreģistrētajiem uzņēmumiem, tostarp visbiežāk kompāniju dalībnieki bija no Ukrainas (24 personas). Ārpus galvaspilsētas lielākie uzņēmumi pagājušajā mēnesī reģistrēti Talsu novadā - SIA "MB Vadiba" un SIA "HB Vadiba", kuru īpašnieces ir Nīderlandē reģistrētas kompānijas. Abu Talsu novada Ģibuļu pagastā reģistrēto uzņēmumu apmaksātais pamatkapitāls ir 150 000 eiro.



Lielākie uzņēmumi februārī pēc pamatkapitāla bija SIA "Senču iela 2", kuras pamatkapitāls ir 1,39 miljoni eiro, SIA "Duck Slokas", kuras pamatkapitāls ir 554 000 eiro, SIA "Namīpašums 2024", kuras pamatkapitāls ir 480 000 eiro, SIA "MB Vadiba" , kuras pamatkapitāls ir 150 000 eiro, SIA "HB Vadiba", kuras pamatkapitāls ir 150 000 eiro, SIA "Strēlnieku 16", kuras pamatkapitāls ir 63 000 eiro, SIA "Angern Bau", kuras pamatkapitāls ir 50 000 eiro, AS "GPP 3D", kuras pamatkapitāls ir 25 000 eiro, SIA "Avotupji", kuras pamatkapitāls ir 20 000 eiro, SIA "Karl & Fric", kuras pamatkapitāls ir 15 000 eiro, un SIA "Rude Town", kuras pamatkapitāls ir 15 000 eiro.



Kopējais februārī reģistrēto jauno uzņēmumu apmaksātais pamatkapitāls bija 3,79 miljoni eiro. "Lursoft" dati rāda, ka no visiem jaunajiem uzņēmumiem pagājušajā mēnesī 87,3% bija sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet 11,3% - individuālie komersanti. Tāpat februārī reģistrētas piecas ārvalsts komersanta filiāles, četras zemnieku saimniecības un pa vienai akciju sabiedrībai, pilnsabiedrībai un kooperatīvam.



Vienīgā akciju sabiedrība - AS "GPP 3D" - februāri reģistrēta Talsu novadā. "Lursoft" informē, ka "GPP 3D" vienīgais akcionārs ir Mārtiņš Bunka, kurš ieņems arī uzņēmuma padomes priekšsēdētāja amatu. Par padomes priekšsēdētāja vietnieci iecelta Sandra Bunka, padomes locekli - Jānis Bartmanis, savukārt vienīgo valdes amatpersonu - Helmuts Kleins. "Lursoft" norāda, ka Mārtiņam Bunkam patiesā labuma guvēja statuss bez "GPP 3D" reģistrēts vēl divos uzņēmumos - SIA "Seastar agency" un SIA "Seastar Baltic".



Pašvaldības, kurās februārī reģistrēts vislielākais jauno uzņēmumu skaits, ir Rīga ar 378 uzņēmumiem, Ogres novads ar 30 uzņēmumiem, Liepāja ar 29 uzņēmumiem, Siguldas novads ar 25 uzņēmumiem, Cēsu novads ar 23 uzņēmumiem, Jelgava ar 22 uzņēmumiem, Jūrmala ar 22 uzņēmumiem, Mārupes novads ar 22 uzņēmumiem, Daugavpils ar 21 uzņēmumu un Olaines novads ar 18 uzņēmumiem.