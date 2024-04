Ogres novadā gadumijā uguņot drīkstēs tikai no pusnakts

Saistošo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā teikts, ka pašvaldībā novērots, ka gadumijā pirotehnikas izstrādājumu izmantošana tiek sākta jau plkst. 23.00, kas liecinot par atsevišķas sabiedrības grupas uzskatiem un vēlmi paust atbalstu un piederību Krievijas režīmam, kas nesakrīt ar Latvijas sabiedrības vairākuma vērtībām, līdz ar to, ievērojot Nacionālās drošības koncepcijā noteiktos valsts apdraudējuma novēršanas stratēģiskos pamatprincipus un prioritātes, saistošo noteikumu projektā ir noteikts atsevišķs regulējumus, paredzot laika posmu 31. decembrī, kad pirotehnikas izstrādājumus drīkst izmantot.



Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā paredzēta administratīvā atbildība par pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpšanu, nosakot naudas sodu fiziskajai personai no 35 eiro līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai - no 35 eiro līdz 1400 eiro.