Laulātie pāri, kuriem laika posmā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2026. gada 31. maijam sasniegta 50, 60, vai 70 gadu laulības jubileja un abu laulāto dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novadā, līdz šī gada 22. maijam aicināti pieteikties dalībai svinīgajā pasākumā.
Dalībai pasākumā pāri var pieteikties Ogres novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā Brīvības ielā 35, Ogrē (Ogres Centrālās bibliotēkas jaunajā ēkā, 2. stāvā) personīgi vai pa tālruni 65023466, vai Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, tālrunis 65054700. Pieteikties var arī elektroniski, e-pasta adrese .
Dzimtsarakstu nodaļas apmeklētāju pieņemšanas laiks:
pirmdienās 8.30–12.00, 13.00–16.30;
otrdienās 8.30–12.00, 13.00–18.00;
trešdienās 8.30–12.00, 13.00–16.30;
ceturtdienās 8.30–12.00, 13.00–16.30;
piektdienā 8.30–12.00.