No šī saraksta domē ievēlēti Helmanis, Gints Sīviņš, Dainis Širovs, Dzirkstīte Žindiga, Artūrs Mangulis, Atvars Lakstīgala, Jānis Siliņš, Ilmārs Zemnieks, Jānis Iklāvs, Andris Krauja, Dace Nikolaisone, Jānis Kaijaks un Pāvels Kotāns.
Vēl piecas partijas Ogres novada domē ieguvušas katra pa diviem deputātu mandātiem.
"Jauno vienotību" Ogres domē pārstāvēs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule un Labklājības ministrijas Juridiskā departamenta direktore Dace Kļaviņa. "Kustību "Par!"" Ogres domē pārstāvēs Lielvārdes novada domes deputāti Jānis Lūsis un Edgars Gribusts. "Latvijas attīstībai" un Vidzemes partijas apvienoto sarakstu domē pārstāvēs Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls un Dace Māliņa.
Savukārt no Latvijas Reģionu apvienības domē ievēlēti Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons un deputāts Toms Āboltiņš. No "Nacionālās savienības "Taisnīgums"" Ogres domē ievēlēti līdzšinējais Ikšķiles novada mērs Indulis Trapiņš un Valentīns Špēlis.
Jau ziņots, ka Vidzemē pašvaldību vēlēšanās augstākā aktivitāte novērota Saulkrastu novadā, kur nobalsojuši 3298 iedzīvotāji jeb 42,65% no balsstiesīgajiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie dati.
Kopumā Vidzemē pašvaldību vēlēšanās piedalījušies 144 630 iedzīvotāji jeb 36,6% no balsstiesīgajiem, kas ir lielākais rādītājs starp Latvijas vēsturiskajiem novadiem.
Virs valsts vidējā aktivitātes rādītāja, kas pēc aktuālajiem datiem ir 33,99%, Vidzemē nobalsojuši arī Ādažu novadā, kur balsis par kandidātiem atdevuši 6087 iedzīvotāji jeb 40,71% no balsstiesīgajiem, Jūrmalā nobalsojuši 14 480 iedzīvotāji jeb 39,4% no balsstiesīgajiem, Ogres novadā nobalsojuši 17 269 iedzīvotāji jeb 38,26% no balsstiesīgajiem, Siguldas novadā nobalsojuši 9113 iedzīvotāji jeb 38,18% no balsstiesīgajiem.
Tāpat virs valsts vidējās aktivitātes iedzīvotāji nobalsojuši Valkas novadā, kur vēlējuši 2474 iedzīvotāji jeb 37,83% balsstiesīgajiem, Valmieras novadā nobalsojuši 15 705 iedzīvotāji jeb 37,82% no balsstiesīgajiem, Mārupes novadā nobalsojis 8001 iedzīvotājs jeb 37,16% no balsstiesīgajiem, Cēsu novadā nobalsojuši 12 703 iedzīvotāji jeb 36,54% no balsstiesīgajiem, Alūksnes novadā nobalsojuši 4437 iedzīvotāji jeb 36,2% no balsstiesīgajiem.
Vienlaikus Ķekavas novadā nobalsojuši 7666 iedzīvotāji jeb 35,92% no balsstiesīgajiem, Smiltenes novadā nobalsojuši 5455 iedzīvotāji jeb 35,84% no balsstiesīgajiem, Madonas novadā nobalsojuši 8791 iedzīvotāji jeb 35,71% no balsstiesīgajiem, Limbažu novadā nobalsojuši 8407 iedzīvotāji jeb 34,98% no balsstiesīgajiem, Ropažu novadā nobalsojuši 7566 iedzīvotāji jeb 34,95% no balsstiesīgajiem.
Vienīgie novadi Vidzemē, kur šogad vēlētāju aktivitāte bijusi zemāka par valstī vidējo, ir Salaspils novads, kur nobalsojis 4691 iedzīvotājs jeb 32,45% no balsstiesīgajiem, Olaines novads - 3715 iedzīvotāji jeb 30,35% balsstiesīgo, kā arī Gulbenes novads - 4772 iedzīvotāji jeb 28,91% balsstiesīgo.
Kopumā pašvaldību vēlēšanās, ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri nobalsoja iepriekšējā balsošanā, nobalsojuši kopumā 327 938 iedzīvotāji jeb 34,01% balsstiesīgo, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) jaunākie apkopotie dati.
Tostarp sestdien no plkst.7 līdz 20 nobalsojuši 203 243 vēlētāji jeb 21,08% balsstiesīgo iedzīvotāju.