"Ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Iededzot eglīti, mēs kādam dāvājam prieku. Ziemassvētku gaidīšanas laiks ļauj mums novērtēt ģimeniskās vērtības un ģimeni,kā galveno vērtību, kā arī apciemot tos, kas jūtas vientuļi un kuriem ģimenes nav."
Galvenā pilsētas egle Ogrē izvietota pilsētas skvērā, Ikšķilē centrālā egle atrodas centra laukumā, Lielvārdē – Lāčplēša laukumā, savukārt Ķegumā – pie tautas nama.
Epidemioloģiskās situācijas dēļ, līdzīgi kā pagājušajā gadā, eglītes tika iedegtas bez svētku koncertiem un citiem notikumiem, kas piesaistītu lielu skatītāju skaitu.
Šogad visā apvienotajā Ogres novada teritorijā,svētku noskaņu papildinās mirdzoši eņģeļi, kas nolaidušies baznīcu tuvumā, savukārt Ogrē svētku rota papildināta ar jauniem gaismas objektiem, kas pārsteigs gan iedzīvotājus, gan pilsētas viesus un interesentus.