Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar vides pakalpojumu uzņēmumiem “CleanR” un “Ķilupe” organizēja bezmaksas dārza bio atkritumu nodošanas akciju, lai no sagrābtajām lapām, zāles un citiem dārza bio atkritumiem iedzīvotāji varētu atbrīvoties atbildīgi un dabai draudzīgi. “CleanR” apkalpotajā Ogres novada zonā atkritumus varēja nodot Ikšķiles šķirošanas laukumā “Kaparāmuru karjers – Ezeri”.
“Rudens dārza darbi bieži rada lielu apjomu bioloģiski noārdāmu atkritumu. Akcijas rezultāti apliecina, ka, nodrošinot iespēju dārza bioloģiskos atkritumus nodot vienkārši un ērti, iedzīvotāji labprāt iesaistās un sakopj vidi. Tas ir kopīgs ieguldījums gan novada ainavā, gan kopējā atkritumu šķirošanas kultūras veicināšanā. Augsti novērtējam Ogres novada pašvaldības un iedzīvotāju aktīvo iesaisti akcijā,” norāda Valerijs Stankevičs.
Viņš atgādina, ka lapas nedrīkst dedzināt, jo dūmi negatīvi ietekmē apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, piesārņojot gaisu, kā arī tie ir īpaši kaitīgi cilvēkiem ar elpceļu saslimšanām. To dedzināšana paaugstina arī ugungrēka risku. Dārza bio atkritumus nedrīkst arī izmest mežā, jo tie bieži satur invazīvu sugu sēklas, slimības un kaitēkļus, kas apdraud meža ekosistēmu.
Savukārt lapu kompostēšana ļauj iegūt vērtīgu mēslojumu dārzam, bet to nodošana akcijās un tam paredzētajos savākšanas punktos ir veids, kā saudzēt vidi. Tāpat lapas var izmest brūnajos jeb bio konteineros vai izmantot bio priekšapmaksas maisus, kur maksa par izvešanu jau ir iekļauta cenā – tādā gadījumā vien jāsazinās ar “CleanR” un jāpiesaka izvešana. Bio atkritumus aizvien var nodot arī Ikšķiles jaunatvērtajā bioloģski noārdāmu atkritumu kompostēšanas laukumā, kas atrodas blakus šķirošoto atkritumu savākšanas laukumam “Kaparāmuru karjers – Ezeri”.
Uzņēmumā norāda, ka aptuveni pusi lapu būtu vēlams nesagrābt, bet gan atstāt uz koku un krūmu saknēm, jo tajās esošās barības vielas stiprina augus un uzlabo augsni, kā arī kalpo par patvērumu dažādiem kāpuriem, kukaiņiem un ežiem.
Stankevičs atgādina, ka Ogres novada, kā arī citu pašvaldību saistošie noteikumi par jebkāda veida sadzīves vai dārza atkritumu dedzināšanu pilsētās un ciematos paredz sodu līdz 1000 eiro fiziskām personām un līdz 2800 eiro juridiskām personām. Savukārt pareiza apsaimniekošana ir ne tikai laba videi, bet arī finansiāli izdevīga, jo bio atkritumu izvešana ir līdz pat 40 % lētāka nekā sadzīves atkritumu izvešana.
Par "CleanR":
