Akcija turpinās līdz 25. martam.
Ceturtdiena, 24. marts, 2022 09:01
Ogres novada iedzīvotāji piedalās labdarības akcijā "Adījumi"
VAS "Latvijas Pasts" Pasta tīkla departamenta Zemgales reģiona vadītāja Zita Dravniece šorīt portālam Ogrenet.lv ziņo:" Ogres novada iedzīvotāju atsaucība labdarības akcijā Adījumi ir diezgan augsta – kopumā ziedojumu sūtījumus ar adījumiem nodevuši vairāk nekā 60 iedzīvotāju, bet jāņem vērā, ka vienā sūtījumā var būt arī vairāki adījumi, piemēram, Lielvārdes pasta nodaļā iedzīvotāji ar mūsu starpniecību nodeva septiņus sūtījumus, bet adījumu skaits tajos sasniedza aptuveni 120 dažādu adījumu – zeķes, cimdus, plecu lakatus, kā arī bērnu zeķes un cimdus."