Pionieru ielas nosaukuma maiņai iesniegti vairāki priekšlikumi, kurus dome piedāvā sabiedriskajai apspriešanai, proti, Celmlaužu, Pļavas, Dāvja Ādama, Loka, Upes, Ciemupes, Pirmā, Jaunatnes, Lībiešu, Rītausmas, Skautu un Lata iela.
Iedzīvotājus aicina izteikt viedokli, aizpildot pašvaldības sagatavotu anketu.
Publiskās apspriešanas forma ir ANKETA, kas pieejama Ogres novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv aizpildīšanai rakstveidā un iesniegšanai Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) vai pagastu pārvaldēs, kā arī, nosūtot elektroniski parakstītu uz oficiālo elektronisko adresi, e-pastu: vai papīra formā pa pastu uz adresi: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001, ar norādi “Publiskā apspriešana ielas nosaukuma maiņai”.
Kā ziņots, lai mazinātu Padomju armijas uzvaras un Padomju Savienības okupācijas laika liecības, Ogres novada dome 2022. gada 26. maijā nolēma Pionieru ielu pārdēvēt par Celmlaužu ielu. Sākotnēji pašvaldība Pionieru ielu vēlējās pārdēvēt par Skautu ielu, tomēr ņēma vērā Valsts valodas centra (VVC) priekšlikumu.
Tomēr Administratīvajā rajona tiesa domes lēmumu atcēla. Tiesa norādīja, ka neapšauba, ka pašvaldības domes kompetencē ir lemt par ielas nosaukuma piešķiršanu un maiņu, tomēr minētais nav pamats, lai pašvaldība pirms ielas nosaukuma maiņas neuzklausītu ieinteresēto personu viedokli.
Lai pašvaldība būtu tiesīga mainīt ielas nosaukumu bez personu piekrišanas, ir jākonstatē esošā ielas nosaukuma neatbilstība Adresācijas noteikumu prasībām, izriet no tiesas sprieduma.
Pēc tiesas sprieduma atcelt pašvaldības lēmumu Ogres novada pašvaldība organizēja iedzīvotāju aptauju.
Šovasar rīkotajā aptaujā no 183 respondentiem 54,6% pauda atbalstu Pionieru ielas nosaukuma maiņai, 39,3% to neatbalsta, bet 6% respondentu ir cits viedoklis.
Aptaujā 37,2% respondentu piekrīt Pionieru ielas nosaukuma maiņai uz Celmlaužu ielu, 54,1% tam nepiekrīt, bet vēl 8,7% respondentu ir cits viedoklis.
Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra informācijas sistēmā pašlaik reģistrēti 15 nekustamie īpašumi, kuru sastāvā esošajām zemes vienībām un būvēm ir reģistrētas adreses ar piesaisti Pionieru ielai.