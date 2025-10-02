Ogres novada iedzīvotāji varēs bez maksas nodot sagrābtās lapas un citus dārza BIO atkritumus

No 16. oktobra līdz 19. novembrim sagrābtās lapas, zāli un dārza BIO atkritumus varēs bez maksas nodot atkritumu apsaimniekotāja „Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos Ogrē un Lielvārdē, kā arī jaunatklātajā„CleanR” laukumā Ikšķilē – Latvijā pirmajā bioatkritumu kompostēšanas laukumā ar ilgtspējīgu ūdens sistēmu. Abi uzņēmumi aicina iedzīvotājus atturēties no lapu dedzināšanas, tādējādi mazinot ugunsbīstamību un gaisa piedūmojumu, kas negatīvi ietekmē dzīves kvalitāti gan tuvākajiem kaimiņiem, gan plašākā apkārtnē.
Svarīgi: lapas un dārza BIO atkritumi iedzīvotājiem ir pašiem jāizber no maisiem darbinieku norādītajos konteineros. Maisos nedrīkst būt sadzīves atkritumu piemaisījumi. Lapas vai citus dārza BIO atkritumus nedrīkst iepriekš atvest un atstāt laukumos bez vienošanās ar laukumu darbiniekiem par to novietošanu!
Tāpat atgādinām, ka visos atkritumu šķirošanas laukumos iespējams bez maksas nodot nolietoto sadzīves elektrotehniku, stikla burkas un pudeles, papīra, kartona iepakojumu, makulatūru, PET pudeles, baterijas, akumulatorus un metāla atkritumus.
Atkritumu šķirošanas laukumu adreses un darba laiki:
|
AKMEŅU IELĀ 43B, OGRE:
Pr, Otr, Tr, Cet, Pk: no 10.00 līdz 19.00.
Se, Sv, svētku dienas – no 10.00 līdz 16.00.
|
DRAVNIEKU IELA 9C, LIELVĀRDE:
Sv, Pr, svētku dienas: slēgts.
Otr, Tr – no 10.00 līdz 14.00.
Cet – no 14.00 līdz 19.00.
Pk, Se – no 10.00 līdz 15.00.
|
"Kaparāmuru karjers – Ezeri", IKŠĶILE:
01.04. - 31.10:Otr, Cet, Pk no 09.00 līdz 17.00.
Tr, Se no 11.00 līdz 19.00.
Sv, Pr, svētku dienas – slēgts.
1.11. - 31.03: Otr, Tr, Cet, Pk, Se no 09.00 līdz 17.00.
Sv, Pr, un svētku dienas – slēgts.