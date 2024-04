Ogres novada iedzīvotāji varēs nodot autoriepas bez maksas

Akcijas periodā no vienas automašīnas varēs nodot vienu riepu komplektu (četras vieglo automašīnu riepas). Iebraucot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, tiks reģistrēts automašīnas numurs.

Pārējā laikā šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos un citur vieglo automašīnu riepas iespējams nodot par samaksu. Tāpat šajos laukumos iespējams nodot izlietotus svina un cita veida akumulatorus, visu veidu baterijas, eļļas filtrus un smēreļļas.

Nolietotās automašīnu riepas bez maksas tiks pieņemtas no 2023. gada 1. novembra līdz 8. novembrim (ieskaitot) “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā:

OGRĒ, AKMEŅU IELĀ 43B

Darba laiks: Darba dienās 10.00–19.00,

brīvdienās un svētku dienās 10.00–16.00.

Akcija tiek rīkota sadarbībā ar AS “AJ Power Recycling” un SIA “3R”. Tāpat AS “AJ Power Recycling” aicina sazināties ar savu autoservisu vai arī vērsties pie reģionālā atkritumu apsaimniekotāja, lai uzzinātu par nolietoto automašīnu riepu nodošanu otrreizējai pārstrādei.

Visa veida riepas kā atkritums ir kaitīgas videi, un tās tiek pieskaitītas pie videi kaitīgajiem atkritumiem. Riepas dabiskajā vidē sadalās vairāk nekā 100 gadus, un visu šo laiku dabā var izdalīties dažādas kaitīgas vielas. Turklāt par nolietotu riepu izmešanu dabā var tikt piemērots naudas sods. Tādēļ ir būtiski, lai tās tiek nodotas atbildīgai pārstrādei.

Riepu pārstrāde samazina negatīvo ietekmi uz vidi un sniedz iespējas iegūto materiālu izmantot otrreizēji. Pārstrādei savāktās riepas var tikt pārvērstas granulās, kuras plaši tiek izmantotas sporta laukumu segumu ražošanā, celtniecībā, ceļu būvē, dažādu paliktņu, paklājiņu izgatavošanā un citur.

Par AS “AJ Power Recycling”:

AS “AJ Power Recycling” darbojas izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas sistēmās, kuras pārrauga Valsts vides dienests (VVD). AS “AJ Power Recycling” uzņēmumiem sniedz 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas. AS “AJ Power Recycling” ietilpst “AJ Power” enerģētikas uzņēmumu grupā.