Ceturtdiena, 28. maijs, 2026 12:22

Ogres novada Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta apvienības pārvaldi vadīs Indulis Trapiņš

Ogres novada Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta apvienības pārvaldi vadīs Indulis Trapiņš
Ogres novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu par Induļa Trapiņa iecelšanu Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā. Darbu jaunajā amatā I. Trapiņš uzsāks 2026. gada 1. jūnijā. Jaunajā amatā Indulis Trapiņš koordinēs teritorijas attīstības jautājumus, organizēs apvienības pārvaldes darbu, veidos sadarbību ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī rūpēsies par kvalitatīvu un pieejamu pakalpojumu nodrošināšanu Ikšķilē un Tīnūžos.

Indulim Trapiņam ir ilggadēja pieredze pašvaldību darbā – vairākus sasaukumus viņš vadījis Ikšķiles novada pašvaldību, īstenojot nozīmīgus attīstības projektus infrastruktūras, izglītības, publiskās ārtelpas un dzīves kvalitātes jomā.

“Indulim Trapiņam ir ļoti nozīmīga priekšrocība – viņš ne tikai labi pārzina pašvaldību darbu, bet arī dziļi izprot tieši Ikšķiles un Tīnūžu teritorijas vajadzības, attīstības potenciālu un vietējās kopienas intereses. Viņa pieredze apliecina spēju stratēģiski vadīt attīstības procesus un īstenot nozīmīgus infrastruktūras projektus,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja.
