Kā informēja Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības metodikā Olga Ozola, Izglītības pārvaldē ir izveidota metodiskā nodaļa ar 14 speciālistiem, kas sniegs atbalstu pedagogiem visā apvienotā novada teritorijā. Nodaļas sastāvs ir gandrīz nokomplektēts; aktuāla vakance ir izglītības metodiķis dabaszinātnēs un izglītības metodiķis matemātikas mācību jomā 10. – 12. klašu grupās. “Metodiķu komanda ir liela un vispatveroša, tādējādi varam pārraudzīt gandrīz katru mācību jomu,” piebilda O. Ozola.
Semināra galvenajā daļā O. Ozola iepazīstināja dalībniekus ar Izglītības pārvaldes izglītības metodiķu atbalsta piedāvājumu gan pamata un vidējās izglītības iestādēm, gan pirmsskolas izglītības iestādēm un atsevišķi izdalītu piedāvājumu, ko var sniegt atbalsta jomas metodiķi (logopēds, speciālais pedagogs, izglītības psihologs). Katram virzienam izstrādāti četri piedāvājumi, kuros var tikt iesaistīts viens pedagogs, pedagogu grupa, vadības komanda vai pat visa izglītības iestāde.
Atbalsta piedāvājumā pamata un vidējās izglītības iestādēm tika minēta mācību stundu vērošana, mācību satura apguves vienotas sistēmas izveide, pieredzes nodošana un pēctecības nodrošināšana mācību procesa plānošanai un organizēšanai 1. – 3. klasei un skolotāju savstarpēja mācīšanās kā pedagogu profesionālās izaugsmes iespēja.
Kā atbalsta mehānismi pirmsskolas izglītības iestādēm tiek piedāvāta rotaļnodarbību vērošana kā iespēja sava darba reflektēšanai, mācību vides novērtēšana un ieteikumu izstrāde, mācību procesa pēctecības nodrošināšana starp pirmsskolu un sākumskolu, kā arī pirmsskolas skolotāju savstarpēja mācīšanās.
Atbalsta jomas metodiķi piedāvā nodarbību vērošanu, sadarbības veicināšanas iespējas starp atbalsta personālu, vienotas parauga dokumentācijas izstrādi un ieviešanu, kā arī profesionālās pilnveides veicināšanu, piemēram, pieredzes apmaiņas seminārus, profesionālās pilnveides kursus, supervīzijas u.tml.
