Vēlam neizsīkstošu enerģiju mācību darbā un patiesu gandarījumu par bērnu un jauniešu sasniegumiem, izstarot prieku un redzēt prieku citu acīs, atrast radošumu un nezaudēt sevi ikdienas darbā!
Ogres novada Izglītības pārvalde
Paldies ikvienam izglītības iestādes pedagogam par godprātīgi paveikto un pašaizliedzīgo darbu!
Vēlam neizsīkstošu enerģiju mācību darbā un patiesu gandarījumu par bērnu un jauniešu sasniegumiem, izstarot prieku un redzēt prieku citu acīs, atrast radošumu un nezaudēt sevi ikdienas darbā!
Ogres novada Izglītības pārvalde