Šī gada jūnijā Ogres novada pašvaldība izsludināja konkursu uz jaunveidojamā Ogres novada izglītības pārvaldes vadītāja amatu, aicinot iesniegt eseju par pašvaldību īstenotajā izglītības sistēmā aktuālākajām problēmām un iespējamajiem attīstības virzieniem atbilstoši Ogres novada specifikai un iespējām. Tika saņemti 2 pretendentu pieteikumi un organizētas pārrunas ar konkursa dalībniekiem. Ogres novada Izglītības pārvaldes amata pretendentu vērtēšanas komisija amatam izvirzīja I. Grigorjevu, kurš pārrunu laikā apliecināja gatavību uzsākt darbu Ogres novada izglītības pārvaldē.
I.Grigorjevs strādājis par ekonomikas skolotāju Ozolnieku vidusskolā, Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā, Ropažu vidusskolā. Viņš ir bijis Zaķumuižas pamatskolas direktors. Strādājis arī kā ārštata padomnieks vispārējās izglītības jautājumos LR Izglītības ministrei Mārītei Seilei. Kopš 2016. gada vadījis Ogres 1. vidusskolu.
Domes ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi lēma Ogres novada Izglītības pārvaldes amatā iecelt līdzšinējo Ogres 1. vidusskolas direktoru Igoru Grigorjevu, nosakot mēnešalgu 1900 eiro apmērā.
Jaunais Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs savā uzrunā iezīmēja savu redzējumu par izglītības jomas attīstību Ogres novadā. “Es vēlētos, lai katrs bērns un pieaugušais saredz iespēju personīgi augt un attīstīties Ogres novadā. Es vēlos, lai pēc četriem pieciem gadiem katrā no izglītības jomām mēs varam skaidri atbildēt uz jautājumiem – ko mēs darām, kā un kāpēc. Vienu no būtiskākajiem uzdevumiem viņš šobrīd min veiksmīgu sagatavošanos jaunajam mācību gadam.
Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš izteica atzinīgus vārdus I. Grigorjevam gan par līdzšinējo darbu Ogres 1. vidusskolas vadīšanā, gan enerģisko un profesionālo devumu Ogres novada izglītības jomas attīstībā. Viņš ir gandarīts par I. Grigorjeva iecelšanu Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja amatā.
Arī Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis novērtē I. Grigorjeva ieguldīto darbu, īpaši uzsverot viņa iesaisti Krapes skolas darba organizēšanā, laikā, kad izglītības iestādes darbu pārņēma Ogres 1. vidusskola.
I.Grigorjevs darbu amatā sāks 12. jūlijā.
9. jūlijā I. Grigorjevs pārtrauc pildīt direktora pienākumus Ogres 1. vidusskolā.