Pašvaldība uzsver, ka jaunā kārtība attiecas gan uz uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, kuri plāno izvietot reklāmas materiālus. Ikviens tiek aicināts iepazīties ar noteikumiem un ievērot tajos noteiktās prasības, lai kopīgi rūpētos par Ogres novada publiskās telpas kvalitāti.
Ogres novada būvvaldes pilsētvides mākslinieciskais vadītājs Dāvids Zaķis norāda, ka jaunie noteikumi izstrādāti ar mērķi sakārtot reklāmu un izkārtņu izvietojumu pilsētvidē, panākot līdzsvaru starp uzņēmējdarbības vajadzībām un estētisku vidi. Viņš uzsver, ka uzņēmējiem, kuru jau izvietotās reklāmas neatbilst jaunajām prasībām, paredzēts divu gadu pārejas periods uzlabojumu veikšanai. Šajā laikā pašvaldība aicina uz konstruktīvu sadarbību ar būvvaldi, lai risinājumus rastu savlaicīgi un bez liekiem sarežģījumiem.
Atļaujas un pienākumi
Saskaņā ar noteikumiem reklāmas un reklāmas objektus drīkst izvietot tikai personas, kuras saņēmušas pašvaldības atļauju un samaksājušas noteikto nodevu. Reklāmas projekts iesniedzams pašvaldībā – to var izdarīt gan papīra formātā Klientu apkalpošanas centrā, gan elektroniski, izmantojot oficiālo e-pastu vai e-adresi. Šī prasība attiecas uz visu veidu reklāmas objektiem – sākot no izkārtnēm un stendiem līdz digitālajiem ekrāniem.
Ierobežojumi un aizliegumi
Jaunie noteikumi paredz arī virkni aizliegumu un ierobežojumu, īpaši teritorijās ar kultūrvēsturisku vai ainavisku vērtību. Piemēram, Ogres pilsētas vēsturiskajā centrā, parkos un citās īpaši aizsargājamās vietās bez saskaņošanas ar būvvaldi aizliegts izvietot plastikāta gaismas kastes, bannerus un lielizmēra digitālos ekrānus. Tāpat ierobežoti digitālo ekrānu izmēri un to izvietojums, kā arī nav atļauta reklāmas pilonu uzstādīšana bez saskaņotas būvniecības ieceres.
Īpaša uzmanība pievērsta digitālajām reklāmām. Tām jābūt aprīkotām ar automātisku spilgtuma regulēšanas sistēmu, lai netraucētu satiksmes drošību un apkārtējo vidi. Aizliegts izmantot strauji mirgojošus vai intensīvus gaismas efektus, kā arī izvietot digitālos ekrānus perpendikulāri ēku fasādēm.
Uzturēšana un atbildība
Noteikumi paredz, ka reklāmas devējam ir pienākums nodrošināt objekta tehnisko drošību un vizuāli labu stāvokli visā tā eksponēšanas laikā. Pēc atļaujas termiņa beigām reklāma jādemontē, kā arī nekavējoties jānovērš jebkāda bīstamība, ja reklāmas objekts apdraud cilvēku drošību vai īpašumu.
Reklāmas izvietošanas noteikumu ievērošanu kontrolēs Ogres novada pašvaldības būvvalde un pašvaldības policija. Par pārkāpumiem var tikt izteikti brīdinājumi vai piemēroti naudas sodi gan fiziskajām, gan juridiskajām personām.