Kā ziņots, šorīt bijušais Ogres novada priekšsēdētājs Egils Helmanis paziņoja par savu atkāpšanos no mēra amatu.
Domes ārkārtas sēdē par priekšsēdētāja kandidātu tika izvirzīts Andris Krauja. Deputātu balsojumā ar 13 reģistrētām balsīm "par", 1 - "pret", bet 2 - "atturas", par jauno Ogres novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēts A. Krauja.
Opozīcijas deputāte Dace Kļaviņa domes priekšsēdētāja amatam virzīja Gintu Sīviņu, taču Sīviņš savu kandidatūru noraidīja.
Andris Krauja Ogres novada domē ievēlēts no saraksta Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija.
Andris Krauja ir Latvijas aktieris, pasākumu vadītājs un politiķis, no 2026. gada Ogres novada domes priekšsēdētājs un Finanšu komitejas loceklis. Pildījis Ogres mēra pienākumus Egila Helmaņa prombūtnes laikā.
A. Krauja dzimis 1981. gada 10. jūlijā Ogrē. Beidzis Ogres Valsts ģimnāziju, 2005. gadā ieguvis bakalaura grādu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, sporta skolotāja profesijā. Vairākus gadus bijis deju grupas "Buras" dalībnieks.
Ogres teātra aktieris.Ogres sākumskolas skolotājs, bijis Ogres novada sporta centra sporta attīstības darba organizators.