Otrdiena, 03.02.2026 15:09
Aīda, Ida, Vida
Otrdiena, 03.02.2026 15:09
Aīda, Ida, Vida
Otrdiena, 3. februāris, 2026 13:23

Par Ogres novada priekšsēdētāju ievēlēts Andris Krauja

OgreNet
Par Ogres novada priekšsēdētāju ievēlēts Andris Krauja
Foto: OVV
Otrdiena, 3. februāris, 2026 13:23

Par Ogres novada priekšsēdētāju ievēlēts Andris Krauja

OgreNet

3. februārī tika sasaukta Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā par jauno Ogres novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēts bijušais Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja.

Kā ziņots, šorīt bijušais Ogres novada priekšsēdētājs Egils Helmanis paziņoja par savu atkāpšanos no mēra amatu.

Domes ārkārtas sēdē par priekšsēdētāja kandidātu tika izvirzīts Andris Krauja. Deputātu balsojumā ar 13 reģistrētām balsīm "par", 1 - "pret", bet 2 - "atturas", par jauno Ogres novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēts A. Krauja.

Opozīcijas deputāte Dace Kļaviņa domes priekšsēdētāja amatam virzīja Gintu Sīviņu, taču Sīviņš savu kandidatūru noraidīja.

Andris Krauja Ogres novada domē ievēlēts no saraksta Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija.

Andris Krauja ir Latvijas aktieris, pasākumu vadītājs un politiķis, no 2026. gada Ogres novada domes priekšsēdētājs un Finanšu komitejas loceklis. Pildījis Ogres mēra pienākumus Egila Helmaņa prombūtnes laikā.

A. Krauja dzimis 1981. gada 10. jūlijā Ogrē. Beidzis Ogres Valsts ģimnāziju, 2005. gadā ieguvis bakalaura grādu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, sporta skolotāja profesijā. Vairākus gadus bijis deju grupas "Buras" dalībnieks.

Ogres teātra aktieris.Ogres sākumskolas skolotājs, bijis Ogres novada sporta centra sporta attīstības darba organizators.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?