Otrdiena, 28. aprīlis, 2026 08:24

Ogres novada jauniešiem iespēja pieteikties uz vasaras darbu

Ogres novada Izglītības pārvalde
Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar Ogres novada Izglītības pārvaldi 2026. gada vasaras brīvlaikā, sākot ar 1. jūniju, organizē vasaras nodarbinātību jauniešiem no 13 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālajās izglītības iestādēs Ogres novada administratīvajā teritorijā vai kuri deklarēti Ogres novada administratīvajā teritorijā. Jauniešu vasaras nodarbinātības mērķis ir veicināt iespēju iegūt papildu ienākumus un nodrošināt iespēju iegūt jaunas zināšanas, darba prasmes, iemaņas un pieredzi.

Vasaras nodarbinātības jauniešiem konkursam šogad pieteikušies 15 darba devēji, no kuriem apstiprināti 9 pretendenti esošās aktivitātes budžeta ietvaros. Kopumā vasaras periodā aktivitātes ietvarā tiks nodrošināta 51 darba vieta ar kopējo aprēķināto finansējumu 19890 eiro. 

Skolēnus aicina iesniegt savu CV (Curriculum Vitae) izvēlētajai vakancei, pirms tam sazinoties ar darba devēju:

  1. SIA “Latvian amusement agency” (17-20 g.v.), Lēdmanes pagasts. Ilze Brezaucka, 29737096, 
  • jūnijs – ēkas un teritorijas dežurants (4), Ēdināšanas uzņēmuma kasieris-pārdevējs (2)
  • jūlijs – ēkas un teritorijas dežurants (6), Ēdināšanas uzņēmuma kasieris-pārdevējs (4)
  • augusts – ēkas un teritorijas dežurants (10), Ēdināšanas uzņēmuma kasieris-pārdevējs (4)
  1. SIA “Pietura ģimenei ” (no 14 g.v.), Ogre. Līga Groza-Vaganova, 25467729, info@baltaskola.lv
  • jūnijs – palīgstrādnieks (2)
  1. PII “Zelta sietiņš” (15-20 g.v.), Ogre. Inese Ādmine, 65022741, 
  • jūnijs – skolotāja palīgs (2)
  • jūlijs – skolotāja palīgs (2)
  • augusts – skolotāja palīgs (1)
  1. Ogres novada Kultūras centrs, (16-19 g.v.), Ogre. Iļja Ivanovs, 26058056, 
  • augusts – palīgstrādnieks (4)
  1. Ķeipenes pamatskola (15-16 g.v.), Ķeipene. Agnese Lepse, 65033695, 
  • jūnijs – skolotāja palīgs (1)
  • jūlijs – skolotāja palīgs (1)
  1. PII “Birztaliņa” (15-20 g.v.), Birzgale. Ingrīda Puišele, 26180845, 
  • jūnijs – skolotāja palīgs (1)
  • jūlijs – skolotāja palīgs (1)
  1. Ogres Centrālā bibliotēka (15-20 g.v. ), Ogre. Jautrīte Mežjāne, , 65071945
  • jūnijs – bibliotekārs (1)
  1. PII “Čiekuriņš” (15-20 g.v.), Ikšķile. Irita Baltkāje, 28672556, 
  • jūnijs – labiekārtošanas darbinieks (1)
  • jūlijs – labiekārtošanas darbinieks (1)
  • augusts – labiekārtošanas darbinieks (1)
  1. PII “Ābelīte” (16-20 g.v.), Ogresgals. Līga Zaķe, 65035381,
  • pirmsskolas skolotāja palīgs (2) – par nodarbinātības periodu interesēties pie darba devēja

Pēc pieteikumu saņemšanas un izvērtēšanas darba devējs informēs jauniešus, kuri ieguvuši darba iespējas nodarbinātības pasākumā.

Pašvaldības līdzfinansētās programmas ietvaros viens jaunietis drīkst būt nodarbināts tikai vienu mēnesi pie viena darba devēja nodarbinātības periodā. Atlīdzība skolēniem tiek aprēķināta par faktiski nostrādāto laiku, stundas likmi nosakot ne mazāku kā valstī noteiktā minimālā mēnešalga.

Jauniešiem, kuri saņems darba piedāvājumu, Valsts ieņēmumu dienestā jānoformē elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa un jāizņem ģimenes ārsta izziņa kurā norādīts, ka jaunieša veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Pašvaldības līdzfinansētās programmas ietvaros viens jaunietis drīkst būt nodarbināts līdz 8 (astoņām) stundām dienā un ne vairāk kā mēnesi pašvaldības programmas ietvaros pie viena darba devēja:

  1. vecumā no 13 līdz 14 gadiem vienā dienā 4 stundas, bet ne vairāk 20 stundas nedēļā;
  2. vecumā no 15 līdz 18 gadiem vienā dienā 7 stundas, bet ne vairāk kā  35 stundas nedēļā;
  3. vecumā no 18 līdz 20 gadiem vienā dienā 8 stundas, bet ne vairāk kā 40  stundas nedēļā.
