Vasaras nodarbinātības jauniešiem konkursam šogad pieteikušies 15 darba devēji, no kuriem apstiprināti 9 pretendenti esošās aktivitātes budžeta ietvaros. Kopumā vasaras periodā aktivitātes ietvarā tiks nodrošināta 51 darba vieta ar kopējo aprēķināto finansējumu 19890 eiro.
Skolēnus aicina iesniegt savu CV (Curriculum Vitae) izvēlētajai vakancei, pirms tam sazinoties ar darba devēju:
- jūnijs – ēkas un teritorijas dežurants (4), Ēdināšanas uzņēmuma kasieris-pārdevējs (2)
- jūlijs – ēkas un teritorijas dežurants (6), Ēdināšanas uzņēmuma kasieris-pārdevējs (4)
- augusts – ēkas un teritorijas dežurants (10), Ēdināšanas uzņēmuma kasieris-pārdevējs (4)
- SIA “Pietura ģimenei ” (no 14 g.v.), Ogre. Līga Groza-Vaganova, 25467729, info@baltaskola.lv
- jūnijs – palīgstrādnieks (2)
- jūnijs – skolotāja palīgs (2)
- jūlijs – skolotāja palīgs (2)
- augusts – skolotāja palīgs (1)
- augusts – palīgstrādnieks (4)
- jūnijs – skolotāja palīgs (1)
- jūlijs – skolotāja palīgs (1)
- jūnijs – skolotāja palīgs (1)
- jūlijs – skolotāja palīgs (1)
- jūnijs – bibliotekārs (1)
- jūnijs – labiekārtošanas darbinieks (1)
- jūlijs – labiekārtošanas darbinieks (1)
- augusts – labiekārtošanas darbinieks (1)
- pirmsskolas skolotāja palīgs (2) – par nodarbinātības periodu interesēties pie darba devēja
Pēc pieteikumu saņemšanas un izvērtēšanas darba devējs informēs jauniešus, kuri ieguvuši darba iespējas nodarbinātības pasākumā.
Pašvaldības līdzfinansētās programmas ietvaros viens jaunietis drīkst būt nodarbināts tikai vienu mēnesi pie viena darba devēja nodarbinātības periodā. Atlīdzība skolēniem tiek aprēķināta par faktiski nostrādāto laiku, stundas likmi nosakot ne mazāku kā valstī noteiktā minimālā mēnešalga.
Jauniešiem, kuri saņems darba piedāvājumu, Valsts ieņēmumu dienestā jānoformē elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa un jāizņem ģimenes ārsta izziņa kurā norādīts, ka jaunieša veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
Pašvaldības līdzfinansētās programmas ietvaros viens jaunietis drīkst būt nodarbināts līdz 8 (astoņām) stundām dienā un ne vairāk kā mēnesi pašvaldības programmas ietvaros pie viena darba devēja:
- vecumā no 13 līdz 14 gadiem vienā dienā 4 stundas, bet ne vairāk 20 stundas nedēļā;
- vecumā no 15 līdz 18 gadiem vienā dienā 7 stundas, bet ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;
- vecumā no 18 līdz 20 gadiem vienā dienā 8 stundas, bet ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.