Akcija “Zemes stunda” vērš uzmanību uz vides problēmām, kuru rezultātā tiek nodarīts neatgriezenisks kaitējums dabas daudzveidībai veselīgas sabiedrības pamatam.
Ogres novada jauniešu dome aicina šogad atzīmēt #ZemesStunda kopā 26. martā no plkst. 20.30 līdz 21.30.
Aicinām pavadīt šo stundu bez gaismas kopā ar mums šajās vietās:
-Ikšķilē – Centra laukumā;
-Ķegumā – parkā pretī Tautas namam;
-Lielvārdē – Rembates parkā;
-Ogrē – Tipogrāfijas kvartālā;
-Tīnūžos – pie Tautas nama.
Aicini draugus un piedalies akcijā! Esi viens no tiem, kurš Pievienojies Zemes stundai un apliecini ar savu klātbūtni to, ka esi par mūsu pasauli!