Piektdiena, 25. marts, 2022 11:06

Ogres novada jauniešu dome aicina atzīmēt Zemes Stundu

Pasaules Dabas Fonds aicina šogad atzīmēt #ZemesStunda, izslēdzot gaismu 26. martā no plkst. 20.30 līdz 21.30, kas ir simbolisks apliecinājums rūpēm par mūsu planētas turpmāko likteni.

Akcija “Zemes stunda” vērš uzmanību uz vides problēmām, kuru rezultātā tiek nodarīts neatgriezenisks kaitējums dabas daudzveidībai veselīgas sabiedrības pamatam.

Ogres novada jauniešu dome aicina šogad atzīmēt #ZemesStunda kopā  26. martā no plkst. 20.30 līdz 21.30.

Aicinām pavadīt šo stundu bez gaismas kopā ar mums šajās vietās:

-Ikšķilē – Centra laukumā;

-Ķegumā – parkā pretī Tautas namam;

-Lielvārdē – Rembates parkā;

-Ogrē – Tipogrāfijas kvartālā;

-Tīnūžos – pie Tautas nama.

Aicini draugus un piedalies akcijā! Esi viens no tiem, kurš Pievienojies Zemes stundai un apliecini ar savu klātbūtni to, ka esi par mūsu pasauli!

