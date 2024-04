Ogres novada Jumpravā zemā pieprasījuma dēļ maina pasta nodaļas darbalaiku VAS Latvijas Pasts

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ no 2023.gada 17.jūlija tiek mainīts Ogres novada Jumpravas pagasta pasta nodaļas darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. No minētā datuma Jumpravā visi pasta pakalpojumi katru darbdienu, pirmdienās–piektdienās, no plkst.12 līdz 13 tiks nodrošināti esošajās telpās pagasta pārvaldes ēkā Daugavas ielā 6. Ārpus pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darbalaika iedzīvotāji varēs izvēlēties pasta pakalpojumu saņemšanu savā dzīvesvietā pēc pieprasījuma.