Izvērtējot krīzes zvanu centra darbību un iedzīvotāju vajadzības, Ogres novada pašvaldības dome vairākkārt lēma tā darbību pagarināt, turpinot līdz pat 2021. gada 31. decembrim. Tā kā valstī ārkārtējā situācija turpinās, Covid-19 infekcijas izplatība nemazinās un turpina pieaugt, cilvēki turpina saskarties ar dažādiem aizliegumiem un ierobežojumiem, secināms, ka joprojām un arī turpmāk Ogres novada iedzīvotājiem nākas saskarties ar dažāda veida emocionālām un finansiālām problēmām, un ir nepieciešams atbalsts. Šādā brīdī svarīgi ir saglabāt psiholoģisko līdzsvaru un iekšējo mieru. Grūtā brīdī var palīdzēt arī saruna ar līdzcilvēkiem vai cilvēkiem, kuri ik dienu spēj sniegt profesionālu garīgu un emocionālu palīdzību. Tādējādi ir lietderīgi turpināt Ogres novada krīzes zvanu centra darbību visu 2022. gadu, nodrošinot garīgo un emocionālo atbalstu krīzes situācijā nonākušai personai.
Ogres novada pašvaldības domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē deputāti izskatīja lēmumprojektu par Ogres novada krīzes zvanu centra darbības pagarināšanu līdz 2022. gada 31. decembrim.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis aicināja kolēģus atbalstīt zvanu krīzes centra darbības pagarināšanu, uzsverot, ka šobrīd valdības lēmumu ietekmē, kas nosaka obligātu vakcinēšanos, daudz cilvēku palikuši bez darba, ir neziņā par rītdienu, viņiem ir ierobežotas iespējas saņemt palīdzību, arī sociālais dienests var palīdzēt likuma ietvaros, un, ja vien cilvēks neatbilst noteiktam statusam, tad palīdzības sniegšana ir ierobežota. Priekšsēdētājs, raksturojot situāciju, minēja, ka pandēmijas apstākļos cilvēki izolējas viens no otra, tikšanās iespējas ir ierobežotas un arī sarunas starp cilvēkiem notiek daudz retāk, uzkrājas nemiers, bet tieši saruna citkārt ļauj saredzēt izeju no situācijas, gūt uzmundrinājumu, un saruna ar zvanu krīzes centra speciālistu ir būtisks atbalsts šādās situācijās, turklāt, ja ir nepieciešams, krīzes situācijā nonākušā iedzīvotāja problēmas risināšanā tiek iesaistītas labdarības organizācijas, kuras var sniegt reālu palīdzību. “Zvanu krīzes centrā strādā mācītāji no Ikšķiles, Ogres, novada pagastiem, un sekmīgi tiek galā ar šo darbu. Zvanu krīzes centra darbība ir labs piemērs, kā strādāt ar sabiedrību,” uzsvēra E.Helmanis. Kolēģus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu aicināja arī Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece Dzirkstīte Žindiga, kura norādīja, ka zvanu krīzes centra tālrunis pieejams vēlās vakara stundās, kad valsts un pašvaldības iestādes, kuras sniedz atbalstu dažādās situācijās, ir slēgtas, un tas ikvienam krīzes situācijā nonākušam cilvēkam ir būtiski.
Lēmumprojekts guva komitejas deputātu atbalstu un tiek virzīts galīgā lēmuma pieņemšanai domes sēdē 24. februārī.
Krīzes zvanu centrs darbojas katru darba dienu no plkst. 12.00 līdz plkst. 24.00. Darbam Ogres novada krīzes zvanu centrā tiek pieaicināti ne vairāk kā pieci speciālisti – dažādu konfesiju pārstāvji (mācītāji), lai atbildētu uz zvaniem, sniegtu garīgo un emocionālo atbalstu, atbildētu uz jautājumiem savas kompetences robežās, kā arī apkopotu un Ogres novada pašvaldībai sniegtu informāciju par nepieciešamo palīdzību novada iedzīvotājiem, ko nodotu izskatīšanai Ogres novada krīzes vadības grupai. Lēmumprojekts paredz noteikt atlīdzību pieaicinātajam speciālistam par darbu Ogres novada krīzes zvanu centrā 1022 eiro mēnesī un noteikt, ka 2022. gadā plānotās izmaksas, kas saistītas ar Ogres novada zvanu centra izveidi un uzturēšanu, tai skaitā krīzes tālruņa numura izveidi, tam piesaistīto tālruņu numuru abonēšanu, samaksu pieaicinātajiem speciālistiem par darbu Ogres novada krīzes zvanu centrā u.c., 73 885 eiro apmērā tiek segtas no Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem “Pašvaldības pasākumiem ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai”.
Uz krīzes zvanu centra bezmaksas tālruņa numuru 28004477 garīgā un emocionālā atbalsta saņemšanai krīzes situācijā var zvanīt katru darba dienu no plkst.12.00 līdz plkst.24.00.