Ogres novada krīzes zvanu centrs tika izveidots 2020. gada aprīlī ar mērķi nodrošināt garīgo un emocionālo atbalstu krīzes situācijā nonākušai personai laikā, kad Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija.
Ārkārtējā situācija turpinās, Covid-19 infekcijas izplatība nemazinās un turpina pieaugt, cilvēki turpina saskarties ar dažādiem aizliegumiem un ierobežojumiem, iedzīvotājiem nākas saskarties ar dažāda veida emocionālām un finansiālām problēmām, un šādā brīdī svarīgi ir saglabāt psiholoģisko līdzsvaru un iekšējo mieru. Grūtā brīdī var palīdzēt arī saruna ar līdzcilvēkiem vai cilvēkiem, kuri ik dienu spēj sniegt profesionālu garīgu un emocionālu palīdzību krīzes situācijā nonākušai personai.
Darbam Ogres novada krīzes zvanu centrā pašvaldība pieaicina dažādu kristīgo konfesiju pārstāvju mācītājus. Pēdējo 30 dienu laikā krīzes zvanu centrā saņemti 257 zvani, un šis skaits liecina par šāda centra nepieciešamību.
Sēdes laikā domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, ka patiesībā nav nozīmes zvanu skaitam, svarīgi ir tas, ka mācītāji, kuri strādā šajā zvanu centrā, palīdz rast cilvēkam sirdsmieru sarežģītā dzīves brīdī, spēj sniegt cilvēkiem profesionālu palīdzību.
Ogres novada pašvaldības 2022. gada budžetā krīzes zvanu centra darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 73 885 eiro apmērā, ieskaitot izdevumus krīzes zvanu centram piesaistīto tālruņu numuru abonēšanai, kā arī samaksu par darbu pieaicinātajiem speciālistiem, nosakot atlīdzību katram 1022 eiro mēnesī.
Krīzes zvanu centrā jau kopš tā izveides strādā Ogres luterāņu baznīcas mācītājs Mārtiņš Kalējs, kura pienākums ir zvanu centra komandas darba koordinēšana, plānošana, iekšējā un ārējā komunikācija.
“Krīzes zvanu centrs visu šo laiku ir darbojies kā vienota komanda. Par visu esam varējuši konstruktīvi vienoties, meklējot labāko atbalsta risinājumu. Līdztekus zvanītāju uzklausīšanai, esam lietojuši katra komandas dalībnieka stiprās puses. Mūsu vidū ir sertificēti uzklausītāji Māris Vītols un Agris Ginko, pastorālie padomdevēji Dainis Pandars un Mārtiņš Kalējs, kā arī kapelāns Elmārs Pļaviņš – speciālists darbam ar atkarīgajiem un cilvēkiem suicidālā stāvoklī,” savā atskaitē novada pašvaldībai norāda M. Kalējs.
M. Kalējs atzīst, ka nenovērtējams ieguvums krīzes zvanu centra darbībā ir Elmāra Pļaviņa sniegtā apmācība: “Būdams speciālists darbam ar cilvēkiem smagas krīzes un suicidālā stāvoklī, Elmārs ir ne vien konsultējis zvanītājus un mūs, bet arī braucis pie cilvēkiem (arī nakts stundās), lai glābtu dzīvības un stiprinātu tuviniekus.”
Mācītāji ir popularizējuši krīzes zvanu centru kā atbalsta līdzekli savās draudzēs, saskarsmē ar cilvēkiem novadā, plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos.
Daudzas reizes mācītāji ir ne vien snieguši atbalstu uzklausot, bet arī izbraukuši pie krīzē esošiem iedzīvotājiem uz mājām, palīdzējuši cilvēkiem nokļūt pie ārstiem, sadarbībā ar Ogres novada Sociālā dienesta darbiniekiem informējuši par palīdzības iespējām, iedrošinājuši cilvēkus izmantot pieejamo atbalstu.
Palīdzība iedzīvotājiem sniegta arī sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām.
Māris Vītols, Jaunjegavas un Skrīveru baptistu draudzes mācītājs, Ogres novada krīzes zvanu centrā strādā kopš 2020. gada aprīļa.
“Zvanu centrā ir vērsušies cilvēki ar emocionāla rakstura problēmām, arī cilvēki ar dažāda veida garīgā rakstura traucējumiem. Zvanu centra speciālistiem ir jāspēj uzklausīt ikvienu un sniegt nepieciešamo atbalstu. Cilvēki vēršas pēc garīga atbalsta, kad jūtas vientuļi, apmulsuši kādā dzīves situācijā, nepamierināti un nikni par apkārt notiekošo un citos gadījumos, un viņiem šis atbalsts ir jāsaņem. Ir bijuši zvani arī, lai meklētu risinājumu praktiskas vajadzības gadījumos, piemēram, malkas trūkums, pārtikas trūkums. Vienmēr iespēju robežās ir sniegts risinājums un meklēti varianti, kā palīdzēt zvanītājam,” atklāj M. Vītols.
Krīzes zvanu centra speciālists, Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars atzīst, ka krīzes zvanu centrs ir bijusi vietne, kurā kvalitāte bijusi izteiktāka par kvantitāti: “Zvanu daudzums dažbrīd nav bijis ļoti liels, taču ar katru zvanītāju esam strādājuši individuāli, maksimāli cenšoties palīdzēt arī praktiskās lietās, tai skaitā ar malkas piegādi, ārstu konsultāciju organizēšanu, auksto radiatoru pārbaudi dzīvokļos sadarbībā ar SIA “Ogres Namsaimnieks”. Esam uzklausījuši vientuļos cilvēkus, iedrošinājuši izmisuma pārņemtos, snieguši laulības konsultācijas un centušies rast risinājumus citās situācijās.”
Zvanu centra speciālists, Ogres draudzes “Vārda spēks” mācītājs Agris Ginko, runājot par krīzes zvanu centra efektivitāti 2020. un 2021. gadā, atzīst: “Ceru, ka esam spējuši sadzirdēt cilvēku vajadzības un iespēju robežās tās apmierināt. Pamatā vajadzības, uzklausot cilvēkus savas dežūras laikā, ir bijušas saistītas ar garīgu trauksmi pandēmijas laikā, satraukumu un neziņu par nākotni, vēlmi padalīties ar savu sāpi saistībā ar kaimiņu būšanu, īpaši no tiem, kas dzīvo sociālajās mājās. Ir bijuši zvani ar lūgumu sniegt praktisku palīdzību. Cilvēki ir zvanījuši un meklējuši arī darba iespējas un lūguši palīdzēt ar pārtiku. Arī šādos jautājumos esam snieguši maksimālo palīdzību, centušies atrast atbilstošu darbu cilvēkam un esam vairākkārt no saviem līdzekļiem un sadarbībā ar labdarības organizācijām sarūpējuši pārtiku, higiēnas lietas, saimniecībai noderīgas lietas, kā arī esam palīdzējuši sarūpēt malku.”
A. Ginko atklāj, ka daudzi zvanītāji ir izteikuši lielu pateicību Ogres novada pašvaldībai par šādu krīzes zvanu centru, kurā kalpo mācītāji.