18. novembrī Ogres novada Kultūras centra lapā sociālajā tīklā Facebook un vietnē www.okultura.lv būs skatāma vēsturnieku Jāņa Šiliņa un Andreja Gusačenko diskusija KĀ TAPA 18. NOVEMBRIS? SARUNA PAR LATVIJAS NEATKARĪBAS PASLUDINĀŠANAS VĒSTURISKO KONTEKSTU.

Vai Latvijas valsts dibināšana bija vēsturiska nejaušība vai likumsakarība? Kas cilvēkus mudināja iet šo neatkarības ceļu?


Lai rastu atbildes uz šiem un citiem interesantiem jautājumiem, kā arī uzzinātu, kā tapa Latvijas Republika, kuras neatkarības pasludināšanu svinēsim 18. novembrī, Ogres novada Kultūras centrs uz sarunu aicināja vēstures doktoru, Latvijas Nacionālā arhīva vadošo pētnieku, Vidzemes augstskolas pētnieku Jāni Šiliņu un vēstures doktora grāda kandidātu, Latvijas Universitātes, Latvijas vēstures institūta zinātnisko asistentu kā arī balvas GADA VĒSTURNIEKS 2020 ieguvēju Andreju Gusačenko.


Sarunas laikā kungi atklāj interesantus faktus par Latvijas valsts rašanos, diskutē par daudzu notikumu nozīmīgumu ceļā uz neatkarīgu valsti, kā arī apgāž laika gaitā radušos mītus.


Atzīmējot Latvijas 103. dzimšanas dienu, aicinām aizdomāties par mūsu valsts veidošanos un tās vērtībām.

