Otrdienās 14.00 – 19.00;
Trešdienās 12.00 – 14.00;
Ceturtdienās 14.00 – 18.00;
Piektdienās 12.00 – 17.00.
Ieejas biļetes uz pasākumiem var iegādāties kases darba laikā, kā arī stundu pirms pasākumiem uz kuriem biļetes ir pieejamas.
Tālrunis uzziņām 65047740.
Apmeklētāju ērtībām uz lielākajiem pasākumiem Ogres novada Kultūras centrā, biļetes ir iespējams iegādāties arī interneta vietnē www.bilesuparadize.lv kā arī BIĻEŠU PARADĪZES kasēs visā Latvijā.
Jaunākajai informācijai par Ogres novada Kultūras centra telpās plānoto pasākumu norisi un producentu veiktajām izmaiņām pasākumu norises laikos, iespējams sekot līdzi vietnēs www.okultura.lv un www.bilesuparadize.lv