Kultūras jomā, valdības noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības paredz kultūras iestāžu darbību “Zaļajā” – drošajā režīmā, kad kultūras pakalpojumi klātienē būs sniedzami un pieejami tikai ar vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

Lai ierobežotu Covid-19 saslimstības riskus no pirmdienas, 11. oktobra, Ogres novada Kultūras centrā visi pakalpojumi tiks sniegti “Zaļajā” jeb drošajā režīmā.
Ieeja kultūras centrā tiek nodrošināta apmeklētāju plūsmu uzraugošajai personai uzrādot personu apliecinošu dokumentu un:
-Personām sākot no 18 gadiem – sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
-Personām no 12 līdz 17 gadiem – sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, derīgu testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72   stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu;
-Personām līdz 12 gadiem – nav nepieciešams sertifikāts.


Kultūras centra telpās visām personām no 7 gadu vecuma ir jālieto mutes un deguna aizsegi.


ONKC kase turpina darbu klātienē, ierastajā režīmā, kā arī biļetes uz pasākumiem ir nopērkamas interneta vietnē www.bilesuparadize.lv.


Svarīgi! Kultūras pasākumi norisināsies vadoties pēc valstī noteiktajiem pasākumu rīkošanas noteikumiem. Līdz 18. oktobrim plānotie pasākumi norisināsies pārejas režīmā, tomēr apmeklētājiem no 7 gadu vecuma obligāti ir jālieto mutes un deguna aizsegs. Savukārt pēc 18. oktobra pasākumi notiks tikai “Zaļajā” jeb drošajā režīmā, atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem.


Pašlaik strādājam pie informācijas papildināšanas un pirms došanās uz Ogres novada Kultūras centru aicinām Jūs iepazīties ar katra pasākuma apmeklēšanas nosacījumiem mājas lapā www.okultura.lv un ONKC sociālajos tīklos.


Pateicamies par sapratni un vēlam drošu un patīkamu pasākumu apmeklējumu arī turpmāk!

