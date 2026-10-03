Ogres novadā liela vēlētāju aktivitāte! Ved papildu vēlēšanu zīmes un aploksnes

15. Saeimas vēlētāju aktivitāti viņš raksturoja kā augstu, visos lielajos vēlēšanu iecirkņos veidojusies rinda, īpaši aktīva balsošana bijusi dienas vidū, tāpēc vēlēšanu iecirkņiem nācies norīkot papildu darbiniekus. Sapožņikovs prognozē, ka vakarpusē vēlētāju aktivitāte varētu mazināties.
Ogres novadā bijušas divas izbraukuma vēlēšanu komisijas, viena no tā strādā telpās no plkst. 8 līdz 20, savukārt otra bijusi ierīkota autobusā, kas atradies Jumpravas pagasta "Dzelmēs" no plkst. 9 līdz 14. Šajā vietā iedzīvotāji dzīvo attālu no centra, turklāt tur nekursē sabiedriskais transports, tāpēc cilvēkiem nodrošināta iespēja novēlēt tuvāk savai dzīvesvietai, informē Sapožņikovs.
Šogad esot pieteiktas arī diezgan daudz balsošanas mājās. Vēlēšanu komisija uz slimnīcu un pansionātu jau devusies no rīta, savukārt pēc pusdienām vēlēšanu iecirkņa darbinieki devušies pie vēlētājiem uz mājām.
Sapožņikovs informē, ka pašvaldība nodrošinājusi ģeneratoru katram no 28 vēlēšanu iecirkņiem, kas atradās telpās. "Cerēsim, ka mums tos šajās vēlēšanās izmantot nevajadzēs, taču tas radījis drošību par vēlēšanu norisi," pauda Sapožņikovs.
Viņš arī uzteic Centrālo vēlēšanu komisiju par kvalitatīviem un savlaicīgiem mācību materiāliem iecirkņu komisiju darbiniekiem, kas atvieglojis sagatavošanos un darbu vēlēšanās.
Kā vēstīts, 15. Saeimas vēlēšanās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.
Tāpat kā līdz šim vēlētāji Saeimas vēlēšanās var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī. To var izdarīt līdz plkst. 20.