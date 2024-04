Ogres novada Madlienas pasta nodaļa no 17.jūlija līdz 31.augustam testēs darbalaika izmaiņas Latvijas pasts

Lai izprastu klientu vēlmes un nodrošinātu ērtākās pakalpojumu sniegšanas iespējas, Ogres novada Madlienas pasta nodaļa no 2023.gada 17.jūlija līdz 31.augustam strādās testa režīmā – katru darbdienu, no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst.8 līdz 14. Pamatojoties uz testa režīma laikā iegūtajiem rezultātiem, tiks pieņemts lēmums, vai Madlienas pasta nodaļas darbalaiks šādā veidā jāmaina pastāvīgi.