Piektdiena, 6. marts, 2026 11:21

Ogres novada maznodrošinātie seniori saņems maizes ziedojumu

Ogres novada maznodrošinātie seniori saņems maizes ziedojumu
Foto: www.ogresnovads.lv
Ogres novada Sociālais dienests 2026. gada 11. februārī saņēma SIA “Fazer Latvija” iesniegumu, kurā uzņēmums pauž vēlmi ziedot maizi Ogres novada maznodrošinātajiem pensionāriem. 26. februārī Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par atļauju šo dāvinājumu pieņemt, informē pašvaldības pārstāvji.

Uzņēmums “Fazer Latvija” 12 mēnešu garumā ik mēnesi nodrošinās 116 gabalus druvas klona baltmaizes un 90 gabalus druvas klona rudzu maizes. Ziedojuma kopējā vērtība ir 3000 eiro. Ziedojums paredzēts maznodrošināto pensionāru atbalstam visā Ogres novada teritorijā, īpašu uzmanību pievēršot arī pagastu iedzīvotājiem, kuriem šāds atbalsts ir īpaši nozīmīgs.

Maizes ziedojumi daudziem senioriem ir būtisks atbalsts ikdienā, un vienlaikus šī iniciatīva kalpo kā piemērs sociāli atbildīgai uzņēmējdarbībai, iedvesmojot arī citus uzņēmumus iesaistīties līdzīgos sabiedrības atbalsta pasākumos, atzīmē pašvaldības pārstāvji.

Ogres novada Sociālajā dienestā uzsver, ka šāda ilgstoša sadarbība ir ļoti nozīmīga: “Esam patiesi pateicīgi par šo atbalstu. Maizes ziedojums daudziem senioriem ir ne tikai praktiska palīdzība ikdienā, bet arī sajūta, ka par viņiem tiek domāts un viņi nav vieni. Šādas iniciatīvas ir ļoti vērtīgas mūsu novada iedzīvotājiem.”

