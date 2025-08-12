Otrdiena, 12.08.2025 14:32
Pirmdiena, 11. augusts, 2025 13:03

Ogres novadā modernizētas sešas 4G bāzes stacijas

OgreNet
Ogres novadā modernizētas sešas 4G bāzes stacijas
Pirmdiena, 11. augusts, 2025 13:03

Ogres novadā modernizētas sešas 4G bāzes stacijas

OgreNet

Multipakalpojumu uzņēmums "Tele2" šogad turpina aktīvi modernizēt savu tīklu visā Latvijā, tostarp Ogrē un Ogres novadā, kur jau modernizētas sešas 4G bāzes stacijas, un tajās uzstādīta arī 5G tehnoloģija. Tādējādi "Tele2" klientiem Ogres novadā tagad ir pieejams vēl jaudīgāks un ātrāks mobilais internets, kā arī būtiski palielināta tīkla kapacitāte, īpaši pīķa stundās, kad tīklu vienlaikus izmanto lielāks skaits klientu, informē uzņēmums.

Bāzes stacijas modernizētas Ogrē (Jāņa Čakstes Prospektā) un vairākās Ogres novada vietās: Birzgales pagasta Lāčplēsī, Krapes pagasta Viskaļos, Mazozolu pagasta Mazozolos, Ogresgala pagasta Ogresgalā un Rembates pagasta Rembatē.

Modernizējot 4G bāzes stacijas, mēs uzstādām jaunākās paaudzes iekārtas, kas ne tikai uzlabo esošo pakalpojumu kvalitāti, bet arī ļauj vienlaikus ieviest 5G tehnoloģiju. Tas ir īpaši nozīmīgi reģionos, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumus arī ārpus lielākajām pilsētām, norāda "Tele2" tehniskā direktore Līga Krūmiņa.

Kopumā šogad "Tele2" jau ir modernizējis 130 4G bāzes stacijas visā Latvijā, vienlaikus uzstādot tajās arī 5G tehnoloģiju. Rezultātā "Tele2" klientiem tagad ir pieejams 5G tīkla pārklājums, kas aptver jau gandrīz 90 % valsts teritorijas, tuvojoties 4G pārklājuma apjomam.

