Plānojuma mērķis ir ne tikai identificēt un saglabāt Ogres novada nozīmīgākās dabas, ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības, bet arī definēt to ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības principus. Dokuments sniedz arī praktiskas vadlīnijas teritoriju apsaimniekošanai, rekreācijas infrastruktūras attīstībai, publiskās piekļuves uzlabošanai pie ūdeņiem, ainavu aizsardzībai, kultūrvēsturisko objektu saglabāšanai, kā arī jaunu infrastruktūras un saimnieciskās darbības ieceru izvērtēšanai.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja uzsver: “Manuprāt, būtiski ir tas, ka šis plānojums nav tapis tikai ekspertu kabinetos. Publiskās apspriešanas sanāksmes klātienē un attālināti tika organizētas septiņās novada vietās – Ogrē, Ikšķilē, Lielvārdē, Ķegumā, Suntažos, Madlienā un Taurupē, un tajās piedalījās kopumā teju 300 dalībnieki. Novada iedzīvotāju priekšlikumi palīdzēja precizēt labiekārtojuma vajadzības, kultūrvēsturisko objektu vērtējumu un publiskās piekļuves jautājumus, un tas ir patiešām svarīgi, jo mēs vēlamies, lai Ogres novada plānošanas dokumenti atspoguļotu ne tikai profesionālu analīzi, bet arī mūsu novada cilvēku ikdienas pieredzi un vietējo kopienu redzējumu!”
Tematiskā plānojuma izstrāde tika uzsākta 2023. gada nogalē, un, balstoties uz atklāta iepirkuma rezultātiem, telpiskā plānojuma dokumenta izstrādi nodrošināja SIA “Grupa93”, cieši sadarbojoties ar pašvaldības speciālistiem, valsts institūcijām, kaimiņu pašvaldībām un novada iedzīvotājiem, vēsta pašvaldībā.
Plānojums sastāv no esošās situācijas izvērtējuma, rekomendācijām un vizuālās daļas. Tajā analizētas Ogres novada ainavas, dabas un apstādījumu teritorijas, publiski nozīmīgās krastmalas, ūdensobjekti, rekreācijas vietas, kultūras pieminekļi, vietējās nozīmes kultūrvēsturiskie objekti u.c. Tāpat dokumentā identificētas ainaviski vērtīgās teritorijas, augstvērtīgi skatu punkti, ainaviskie ceļu posmi, īpaši aizsargājamie biotopi, nozīmīgas ūdens un krastmalu teritorijas, kā arī vietas, kur nepieciešams stiprināt dabas teritoriju savstarpējo savienojamību. “Šis plānojums būs pamats ilgtermiņa lēmumiem, kuri ietekmēs Ogres novada vidi nākamajās desmitgadēs,” atzīmē A. Krauja.
Ar Dabas un apstādījumu teritoriju, ūdens teritoriju un krastmalu, ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma tematiskā plānojuma materiāliem iespējams iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā "Ģeolatvija".