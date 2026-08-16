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Svētdiena, 16. augusts, 2026 11:37

Ogres novadā no dīķa izcelts miris cilvēks – glābējiem darba nav trūcis arī citviet

Leta/OgreNet
Ogres novadā no dīķa izcelts miris cilvēks – glābējiem darba nav trūcis arī citviet
Foto: Pexels.com
Svētdiena, 16. augusts, 2026 11:37

Ogres novadā no dīķa izcelts miris cilvēks – glābējiem darba nav trūcis arī citviet

Leta/OgreNet

Sestdien Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēji devās uz izsaukumu Ogres novadā, kur no dīķa tika izcelts miris cilvēks.

Taču glābējiem darba nav trūcis arī citos reģionos. Plkst. 23.23 VUGD saņēma izsaukumu uz Kalnciema ceļu Jelgavā, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega telpa un jumts 30 kvadrātmetru platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no mājas evakuējās trīs cilvēki. Neilgi pēc vieniem naktī darbs notikuma vietā noslēdzās.

Savukārt Preiļu novada Galēnu pagastā mežā bija apmaldījies cilvēks. Glābēji, izmantojot autocisternas skaņas un gaismas signālu, cilvēku atrada.

VUGD darbinieki jūrā pie Jūrmalas izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis neliela lidaparāta avārijā.

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 15. augusta plkst. 6.30 līdz 16. augusta plkst. 6.30, VUGD saņēma 58 izsaukumus - 18 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā vienu uz meža ugunsgrēku, 23 uz glābšanas darbiem, bet vēl 17 izsaukumi bija maldinājumi.

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