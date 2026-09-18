Ogres novadā nomedītās mežacūkas nav jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri

Turpmāk laboratoriski uz ĀCM būs jāizmeklē mežacūkas, kuras nomedītas arī Kuldīgas novada Vārmes pagastā.
Savukārt uz ĀCM vairs nebūs obligāti jāizmeklē mežacūkas, kuras nomedītas Cēsu novada Amatas pagastā, Cēsīs, Kaives pagastā, Nītaures pagastā, Raiskuma pagastā, Stalbes pagastā un Zaubes pagastā, Madonas novadā, Mārupes novada Babītes pagastā, Mārupē un Mārupes pagastā, Ogres novadā, Olaines novadā, kā arī Rīgā.
Tādējādi nomedītās mežacūkas obligāti ir jāizmeklē 17 novadu un divu valstspilsētu teritorijās.
ĀCM šogad Latvijā konstatēts 572 mežacūkām 21 novada 98 pagastos.